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Chtěl vraždit a zapálit synagogu, vrchní soud mladíkovi potvrdil trest

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  11:49
Obžalovaný vchází do jednací síně Krajského soudu v Brně, který pokračuje v...

Obžalovaný vchází do jednací síně Krajského soudu v Brně, který pokračuje v projednávání případu pokusu zapálení synagogy. (10. dubna 2026) | foto: ČTK

Brněnští Židé vnesli novou Tóru do synagogy.
Krajský soud v Brně pokračuje v projednávání případu pokusu zapálení synagogy....
Brněnští Židé vnesli novou Tóru do synagogy.
Brněnští Židé vnesli novou Tóru do synagogy.
7 fotografií
Za pokus o zapálení brněnské synagogy, pokus o vraždu bezdomovce i za propagaci terorismu půjde na devět let do vězení mladík, jemuž dnes Vrchní soud v Olomouci potvrdil trest. Části činů se obžalovaný dopustil jako mladistvý. Proti části původního rozsudku brněnského krajského soudu se mladík odvolal, nesouhlasil ani s výší trestu. Podle vrchního soudu je přiměřený.

Mladíkovi s ohledem na jeho věk hrozila sazba maximálně deset let. Sedmiletý trest dostal za trestné činy, kterých se dopustil jako mladistvý, další dva roky jako již plnoletý. Podle předsedy senátu Jiřího Zouhara nejde o trest nepřiměřený. Poukázal na to, že soud hodnotil jeho osobu, stupeň nápravy, minulost i prohlášení viny.

Obžalovaný vchází do jednací síně Krajského soudu v Brně, který pokračuje v projednávání případu pokusu zapálení synagogy. (10. dubna 2026)
Brněnští Židé vnesli novou Tóru do synagogy.
Krajský soud v Brně pokračuje v projednávání případu pokusu zapálení synagogy. Jednání probíhá za zavřenými dveřmi, protože obžalovaný se některých činů dopustil jako mladistvý. (10. dubna 2026)
Brněnští Židé vnesli novou Tóru do synagogy.
7 fotografií

„Je třeba připomenout, že v první části byl obžalovanému uložen jeden jediný trest za osm provinění. Stačilo pár měsíců, kdy by nabyl zletilosti, a už by se pohyboval zcela v jiné trestní sazbě. Nyní mu hrozilo maximálně deset let, poté by mu hrozilo až šestnáct let,“ uvedl předseda senátu. „Trest vnímáme jako zákonný, jako přiměřený všem okolnostem případu. Plně odpovídá generální i individuální prevenci,“ doplnil soudce Zouhar.

Jednání se dnes u vrchního soudu odehrálo za přísných bezpečnostních podmínek, nyní již dvacetiletého mladíka přivedla ozbrojená eskorta. Jeho pokus zapálit brněnskou synagogu, který se stal v lednu 2024, soud posoudil jako pokus o teroristický útok.

Útoku se podle spisu dopustil s dalším nezletilým, který ale není kvůli nízkému věku trestně odpovědný. Podle rozsudku se pokusili zapálit synagogu pomocí improvizovaného zařízení. Případ policisté rozkryli při prověřování skupiny, která na sociálních sítích šířila nenávistný obsah a propagovala teroristické organizace.

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Mladík se podle rozsudku dopustil i pokusu o vraždu v březnu 2024. S dalším komplicem, který není kvůli věku trestně odpovědný, si podle obžaloby vyhlédl bezdomovce, kterého nejprve opili a poté napadli. Muž útok přežil a vyhledal pomoc. Mladík byl kvůli tomu souzen i za vydírání, kdy svědkyni vražedného útoku hrozil násilím, pokud by oběti pomohla a čin oznámila.

Za tyto činy mu krajský soud uložil sedm let, které zahrnují i jeho předchozí ukládaný trest mimo jiné za ublížení na zdraví a další. Obhajoba napadla část týkající se pokusu o vraždu a vydírání – žádala mírnější právní kvalifikaci, nešlo podle ní o pokus o vraždu.

Podle předsedy senátu je však právní kvalifikace namístě, svědčí o tom charakter zranění napadeného muže, i to, že kopali do opilého člověka ležícího na zemi. „Jednoznačně komplex zranění mohl dospět k tomu, že dotyčný byl ohrožen na životě,“ uvedl soudce.

Dalšími dvěma lety vězení soud muže potrestal i za šíření závadného obsahu na internetu, konkrétně za propagaci islámských teroristických organizací a podněcování antisemitismu, skutku se dotyčný dopustil už jako plnoletý.

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