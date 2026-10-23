Dominikánské náměstí působí po setmění docela jinak než ve dne. Z náměstí stačí vstoupit do funkcionalistického Paláce Jalta a vydat se za světlem, které už dopředu naznačuje, že tady půjde o trochu jiný druh zábavy.
Cabaret des Péchés
Cabaret des Péchés sídlí v prostorách někdejšího kina. Červená křesla, stolky místo klasických divadelních řad, bar a pódium vytvářejí prostředí, v němž není úplně jasné, kde končí hlediště a začíná představení. Právě to je součástí hry. U některých produkcí se umělci pohybují přímo mezi hosty a speciální molo prochází mezi stoly.
Není to prostor, kam člověk přijde pět minut před začátkem, v tichosti usedne a po poslední děkovačce zamíří ke dveřím. Už před show se objednávají koktejly a někdy běží doprovodný program, při představení funguje obsluha a po něm může bar pokračovat dál. Provozovatelé sami návštěvníkům doporučují dorazit nejméně půl hodiny před začátkem.
A potom zhasnou světla.
Na scénu může vstoupit burleskní tanečnice zahalená v peří a flitrech, o několik minut později akrobatka, drag queen nebo zpěvačka. Jindy se všechno přesune mezi diváky. Z kabaretu se na okamžik stane cirkus, koncert, taneční sál nebo svět, v němž se samet potkává s latexem a elegance s provokací.
Kabaret hříchů vznikl v bývalém kině
Cabaret des Péchés – v překladu přibližně Kabaret hříchů – otevřel v září 2019. Sídlí v suterénních prostorách Paláce Jalta, kde v minulosti fungovalo kino Moderna. Provozovatelé uvádějí, že při jeho vytváření studovali historii evropských kabaretů, jejich interiéry i repertoár. Prvotní představa směřovala ke klasickému kabaretu, brzy se ale začal program rozšiřovat o stále více žánrů.
Právě pestrost se nakonec stala jedním z hlavních poznávacích znaků podniku. Nejde tedy o repliku Moulin Rouge ani snahu přenést Paříž do Brna kulisu po kulise. Kabaret si z tradice bere především princip: divák sedí u stolu, může pít, umělci se střídají a jeden večer nabízí několik různých druhů vystoupení.
Burleska není totéž co striptýz
Představa kabaretu jako místa, kde se pouze tančí v peří a postupně odkládá oblečení, tady příliš dlouho nevydrží.
Současný program kombinuje burlesku, klasický i moderní tanec, pole dance, vzdušnou a pozemní akrobacii, živý zpěv, drag performance, světelné a ohňové show nebo kabaretní humor. Některé večery jsou výrazně teatrální, jiné směřují k cirkusovému varieté a další si záměrně pohrávají s erotikou. Fetish Cabaret například přidává také shibari a pracuje s estetikou kůže, latexu a krajky.
Samotná burleska přitom stojí spíš na svádění, kostýmu, humoru a postupném budování příběhu než na úplném odhalení. Už krátce po otevření kabaretu jeho tehdejší programová manažerka zdůrazňovala, že ji není vhodné zaměňovat s klasickým striptýzem.
Erotika je tu tedy součástí jevištního jazyka. Jednou hravá, jindy elegantní, někdy poměrně odvážná.
Malý slovníček kabaretních disciplín a pojmů
Peří, akrobacie i drag queens
Také obsazení se mění podle konkrétní produkce. V současné sezoně se v programu objevuje například burleskní performerka Fallka La Coquine, pěvecké duo Jazz Ladies či akrobatka Sapphira Sky. Fetish Cabaretem provází Lea Delore, pravidelnou tváří scény je také brněnská drag queen Ivory Divine. Mezi hosty patří například Aran Mars, Linde von Schwärze, Madeleine de Sade, Barbora Elz nebo Rachel Riot.
V současnosti si tu mohou hosté užít Travestie Cabaret Brno: Divas Show, taneční a hudební vystoupení plné nejznámějších popových hitů a překvapivých vizuálních efektů. Na scéně při něm vystoupí tři hvězdy – Daina Divad, Lolla de Schampagne a Ivory Divine. Na jaře zde navíc bude mít Travestie Cabaret premiéru nového představení.
Jaké další velké show můžete navštívit? Třeba večer plný ženských paradoxů, tajemství a rafinovaného humoru Šestý smysl, výpravnou show Burlesque Tribute s lákavým podtitulem Od kankánu po bizár nebo novinku Věčnost a Hřích, hříšnou komedii, která diváky provede smyslným posmrtným životem přes Nebe, Peklo i Ráj.
A právě v tom se skrývá možná nejpřesnější odpověď na otázku, co vlastně v Cabaret des Péchés člověk uvidí: záleží, který večer přijde.
Musím přijít v páru? A nebude samotná žena působit divně?
To jsou časté otázky, které si lidé při slově „kabaret“ pokládají. Někdy je neznalost a pochybnosti zbytečně odradí od návštěvy místa, kde by spolehlivě „vypnuli“ a dali odplout všedním starostem.
Ne, není to podnik určený pouze párům. Mohou dorazit skupiny žen, mužů i jednotlivci. Ostatně právě pro rozlučky se svobodou se kabaret stal jedním z nejoblíbenějších míst.
A rovnou odpovídáme i na další častou otázku, kterou si lidé uvažující o kabaretu většinou ani netroufají vyslovit nahlas: Ne, návštěva kabaretu není pozvánkou k nějakému dalšímu erotickému programu. Erotika zůstává především na scéně.
Smoking není nutný. Tepláky ale raději nechte doma
Když už se člověk k návštěvě odhodlá, přichází na řadu další důležité rozhodnutí: Co si proboha vzít na sebe?
Dobrá zpráva zní, že u běžné návštěvy nemusíte vlastnit cylindr, večerní róbu ani korzet. Dress code není striktně vyžadován. Kabaret ale návštěvníky vybízí, aby příležitost využili a oblékli se slavnostněji. Sako, šaty, třpyt nebo elegantní boty sem zapadnou lépe než outfit, v jakém vyrazíte vyvenčit psa nebo nakoupit do večerky za rohem.
Některé tematické večery jdou ještě dál. Cirkus des Péchés doporučuje samet, flitry, klobouky, korzety, saka a výrazné šperky. Fetish Cabaret pracuje s „temnou elegancí“ – kůží, latexem a krajkou. Pořád však jde převážně o doporučený dress code, nikoli příkaz, že bez náležitého kostýmu zůstanete před dveřmi.
To, co si návštěvníci zvolí na sebe, může přinést jeden další zajímavý efekt. Hranice mezi lidmi na pódiu a těmi u stolů se ještě trochu rozostří. Část publika jako by se stala součástí výpravy. Napomáhá tomu i stánek, kde si hosté mohou na místě pořídit tematické doplňky. Kromě okamžitého efektu tak získají i originální suvenýr.
Drink není rekvizita. Bar funguje i během show
Kabaret má ještě jednu vlastnost, která jej od klasického divadla výrazně odlišuje. Pije se tu. A není na tom nic nepatřičného.
Bar je součástí konceptu. Obsluha přijímá objednávky také během představení a vedle alkoholických i nealkoholických nápojů nabízí podnik rovněž studenou kuchyni a luxusní dezerty připravované vlastní cukrářkou přímo v Cabaretu. U některých produkcí se nápoje dokonce stávají součástí tématu – program pracuje například s vínem, ginem nebo speciálními signature drinky.
Ve jedenáct představení skončí. A začíná noc
Na některých večerech kolem jedenácté skončí hlavní show a přichází okamžik, kdy by se v běžném divadle rozsvítila světla a začalo hledání kabátů v šatně. Tady může začít afterparty.
Například současný Fetish Cabaret má v programu v 19 hodin otevření dveří, atmosférická vystoupení před začátkem hlavního programu, ve 20 hodin začátek show a ve 23 hodin afterparty s volným vstupem. Stejný model používají také již zmíněná velkolepá autorská představení Burlesque Tribute a Šestý smysl, při Divas Show následuje po programu DJ.
Afterparty ovšem není u každého termínu stejná a bezplatný vstup není univerzální pravidlo pro všechny večery. Vyplatí se proto podívat na program konkrétní akce.
Obsah vznikl ve spolupráci s Cabaret des Péchés.