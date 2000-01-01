náhledy
Brněnský Špilberk se proměnil v jediný světelný hrad v Česku. Po loňském úspěchu znovu nabízí magický svět rytířů, princezen a dávných příběhů. Letos přibyly nové instalace i překvapení. Na návštěvníky čekají stovky světelných soch, majestátní drak jako symbol Brna i novinka v podobě rajské zahrady. Nezapomenutelná procházka středověkem plná dobrodružství, poznání a tisíců zářících světel je možná každý den. Brány hradu se otevírají po západu slunce.
Na návštěvníky čekají stovky ručně vyráběných světelných soch, interaktivní prvky i fotopointy.
„Vždy se snažíme najít místo se specifickou atmosférou a využít ho neotřelým způsobem. Proto naše akce pořádáme především v zimě, kdy můžeme odkrýt nečekaný potenciál prostoru a představit ho místním lidem v novém světle,“ přibližuje základní ideu projektu Story of Lights manažer Tomáš Pchálek ze společnosti Decoled, která expozici pořádá.
Návštěvníci nově uvidí rajskou zahradu, strom poznání i s jablkem a narazí na ďábelského hada.
Svou instalací nazvanou Světelný hrad Brno ozdobila firma Decoled Špilberk již podruhé. Loni nabídla přehlídku zářících rytířů, řemeslníků nebo obyvatel hradu z dávných časů.
„Našimi světelnými příběhy rozšiřujeme možnost využití veřejného prostoru a přinášíme návštěvníkům radost z nových zážitků a poznání; jako například o životě na středověkém hradu či tradovaných pověstech,“ podotýká majitelka společnosti Decoled Eva Poláčková.
Na Špilberk návštěvníci nemusejí návštěvníky šlapat po svých. Nově je tam vyveze polární expres neboli ekovláček nazvaný Brňáček.
Vláček vyjíždí každý den od 17 hodin od vstupu do parku na Husově ulici.
Příchozí se na světelném hradu dozvědí zajímavosti o středověkém životě – od rytířských soubojů až po královské plesy.
Exponáty představují výjevy ze středověkého života i symboly spojené s městem.
Návštěvníci se mohou vyfotit u ohromujících světelných dekorací, které jsou jako stvořené pro sociální sítě.
Světelný park je postaven na venkovních nádvořích, ochozech, hradbách. Po setmění ožívá a vytváří dechberoucí atmosféru a zážitek.
Zlatým hřebem loňské instalace se stalo ztělesnění symbolu Brna v podobě světelného draka, který měnil zbarvení.
Nezapomenutelná procházka středověkem plná dobrodružství, poznání a tisíců zářících světel vtáhne návštěvníky do historie.
Výstava nabízí interaktivní exponáty, do kterých se dá vstoupit, jako je obří lebka, kočár s koňmi, rytířské brnění či plesové šaty.
Světelný hrad Brno se počínaje 12. listopadem svítí každý den od 17:30 do 22:00, naposledy to bude 11. ledna 2026.
Každý návštěvník může plnit úkoly a hádat kvízové otázky nebo se dozvídat zajímavé dobové informace. Světelné atrakce jsou určeny dětem i dospělým.
Vstupenky na akci lze zakoupit online. Návštěvníky starší patnácti let vyjde lístek od pondělí do čtvrtka na 230 korun, studenti, senioři a děti od tří do čtrnácti let zaplatí 160 korun. Od pátku do neděle a o svátcích stojí vstupenky o 30 korun víc.
Při středečním zahájení světelné instalace vystoupila na Špilberku zpěvačka Debbi.
