OBRAZEM: Na Špilberku září drak, rytíři i strom poznání s jablkem a hadem
Brněnská D1 měla mít dávno tři proudy v každém směru, přiznal šéf silničářů
Brněnská D1 zůstane přetíženou dálnicí i při dostavbě severní alternativy v podobě dálnice D35. Zpětně se tak ukazuje jako chyba, že se už před lety při rozsáhlé rekonstrukci nerozšířila na...
V Brně vzkřísí slavnou budovu u nádraží. Proměnit se má i okolí plné bezdomovců
Přízemí bývalé nádražní pošty v Brně obsadí obchody, v dalších patrech vzniknou kanceláře banky a také úřady. Z dokumentu, který má redakce iDNES.cz k dispozici a jenž popisuje proměnu tohoto...
Mají nás jako rukojmí, láteří lidé z Obřan kvůli objížďce. Brno už čelí žalobě
Auta projíždějící po chodnících, nebezpečné předjíždění cyklistů, nemožnost zaparkovat před vlastními domy. Tak vypadá situace v části brněnských Obřan, kudy vede objížďka rozkopané Fryčajovy ulice,...
Králové vánočních trhů. Půlku nápojových stánků v Brně drží „velká čtyřka“, ladí i ceny
Sice je teprve začátek listopadu, v kulatém baru na Moravském náměstí v Brně u Jošta si už však lidé mohou koupit s Vánocemi spojené punče a svařáky. Zákazníky nepřekvapí ani to, kdo si tam okénko...
U zfetovaného motorkáře policisté objevili podomácku vyrobenou střílející tužku
Nečekaně se vyvinula rutinní silniční kontrola motocyklisty v Dubňanech na Hodonínsku. Šofér nejenže v minulosti přišel o řidičák, cestoval na nepojištěném stroji a přiznal užití pervitinu i pití...
Výročí 36 let od sametové revoluce. Kde oslavit 17. listopad na jižní Moravě?
V pondělí 17. listopadu si lidé připomenou 36 let od sametové revoluce a 86 let od výročí uzavření vysokých škol nacistickým režimem. Redakce iDNES.cz přináší tipy, kde si tento svátek na jižní...
Konec úmorného šlapání do prudkého kopce na Špilberk. Návštěvníky tam vozí vláček
Úmornému šlapání do prudkého kopce na brněnský hrad Špilberk je alespoň dočasně konec. Na známou památku tyčící se nad městem, která kromě výhledu láká aktuálně na světelný park se stovkami soch, se...
Záhadný nápis v arabštině zaměstnává policii v Brně, objevil se na zdi u kostela
Nápis v arabštině se objevil v noci na pátek na zdi radnice Brna-střed v Dominikánské ulici. Neznámý autor jej napsal křídou. Policisté jej zadokumentovali a budou se jím blíže zabývat. Autor na úřad...
Stovkám chlapců psal pod falešným profilem, pak od nich loudil intimní fotky
Pod falešným profilem oslovil muž z Prahy na internetu stovky nezletilých chlapců a po krátkém vypisováním po nich začal požadovat fotky a videa intimních partií včetně různých praktik. V deseti...
Koleje přecházeli tam, kde nesmí. Za dva dny policie rozdala přes 50 pokut
Jen co vlak odjel, vstoupili do kolejiště a koleje přešli, i když to cedule v daném místě zakazují. Nebezpečné zkrácení cesty se však lidem nevyplatilo, od policistů dostali pokuty. Strážci zákona se...
Lední medvědice u zubaře. Aby jí zachránil nemocné špičáky, musel je zkrátit
Nevšedního zvířecího pacienta ošetřil v minulých dnech tým specialistů v Brně. Potíže se zuby měla lední medvědice Elsa z místní zoologické zahrady. Vyšetření u ní odhalilo frakturu obou dolních...
Brno je dál stoprocentní. Opava padla i s navrátilcem Jurečkou v sestavě
Basketbalisté Brna v utkání 11. kola porazili 91:85 Opavu a vyhráli i osmý zápas v ligové sezoně. Vicemistři tak mají stoprocentní bilanci stejně jako šampioni z Nymburka, kteří zvítězili desetkrát.
Spolužačky v noci popíjely na opuštěném stadionu, jedna skončila s otravou na ARO
Velmi vážné obavy o život šestnáctileté dívky měli v noci na pondělí strážníci v Brně. Na opuštěném fotbalovém stadionu za Lužánkami pomáhali školačce, která po vypití vodky nebyla schopná jakkoliv...
Jasný případ bezpráví. Soud rehabilitoval i druhého rybáře zastřeleného na hranici
Okresní soud v Břeclavi ve čtvrtek rozhodl o soudní rehabilitaci rakouského rybáře Karla Benedikta. Muže zastřelili v roce 1956 českoslovenští pohraničníci, když společně s dalším rybářem Walterem...
Brněnský Špilberk se proměnil v jediný světelný hrad v Česku. Po loňském úspěchu znovu nabízí magický svět rytířů, princezen a dávných příběhů. Letos přibyly nové instalace i překvapení. Na...
Z pěší tepny Brna mizí překážky, na vánoční trhy se lidé dostanou bez omezení
Zábrany, bagry, hluk a neustálé vyhýbání se jiným lidem či autům s nákladem. To je posledních několik týdnů realita České ulice, která je klíčovou pěší tepnou v centru Brna. Důvodem jsou přípravné...