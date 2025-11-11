K rytířům přibude i rajská zahrada. Špilberk znovu rozzáří světelná show

Brněnský Špilberk znovu rozzáří tisíce světel. Po loňském úspěchu se na hrad vrací expozice tvořená více než stovkou ručně vyráběných světelných objektů. Exponáty představují výjevy ze středověkého života i symboly spojené s městem, poprvé zasvítí ve středu.
Kromě klasických vánočních dekorací se mohou návštěvníci těšit i na sochy...

Kromě klasických vánočních dekorací se mohou návštěvníci těšit i na sochy inspirované životem, který na hradě Špilberk v minulosti probíhal. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Jednou z nasvícených soch je bájný brněnský drak, který v tomto případě mění...
Čtyři tisícovky LED diod, z nichž jsou sochy světelného parku tvořeny, ozařují...
Čtyři tisícovky LED diod, z nichž jsou sochy světelného parku tvořeny, ozařují...
Brněnský hrad Špilberk každý večer po setmění ozařuje víc než stovka světelných...
8 fotografií

„Vždy se snažíme najít místo se specifickou atmosférou a využít ho neotřelým způsobem. Proto naše akce pořádáme především v zimě, kdy můžeme odkrýt nečekaný potenciál prostoru a představit ho místním lidem v novém světle,“ přibližuje základní ideu projektu Story of Lights manažer Tomáš Pchálek ze společnosti Decoled, která expozici pořádá.

Svou instalací nazvanou Světelný hrad Brno ozdobí firma Špilberk již podruhé. Loni nabídla přehlídku zářících rytířů, řemeslníků nebo obyvatel hradu z dávných časů. Zlatým hřebem se pak stalo ztělesnění symbolu Brna v podobě světelného draka.

Když se stíny setkají nad Špilberkem. Snímek od astronoma z Brna ocenili v NASA

„Našimi světelnými příběhy rozšiřujeme možnost využití veřejného prostoru a přinášíme návštěvníkům radost z nových zážitků a poznání; jako například o životě na středověkém hradu či tradovaných pověstech,“ podotýká majitelka společnosti Decoled Eva Poláčková.

Plnění úkolů a kvízové otázky

Letos k zavedeným exponátům několik objektů přibude. Nově se na hradě a v jeho okolí objeví ztvárnění biblických motivů, především těch spojených se vznikem světa.

Návštěvníci tak uvidí rajskou zahradu, strom poznání i s jablkem a narazí na ďábelského hada. „Snažili jsme se navázat na loňský úspěch, ale zároveň i přinést něco nového,“ říká Pchálek.

Expozice nenabízí jen možnost pokochat se oslnivým světelným uměním, zájemci se mohou do historie rovněž interaktivně ponořit plněním různých úkolů a řešením kvízových otázek. Lidé se také budou moci vyfotit na trůně nebo ve světelném kočáře.

Brněnský Špilberk měl už od svého vzniku mohutné opevnění, ukázal nález

V Muzeu města Brna, které hrad spravuje, si projekt pochvalují. „Špilberk je jedinečnou dominantou Brna, odkud se otevírá nezaměnitelné panorama města. Jsme rádi, že právě tento prostor se opět stává dějištěm projektu, který propojuje umění, historii a moderní technologie a nabízí návštěvníkům výjimečný zážitek v adventní a zimní atmosféře,“ vyzdvihuje ředitel muzea Zbyněk Šolc.

Světelný hrad Brno se počínaje 12. listopadem rozsvítí každý den od 17:30 do 21:00, naposledy to bude 11. ledna 2026.

Vstupenky na akci lze zakoupit online. Návštěvníky starší patnácti let vyjde lístek od pondělí do čtvrtka na 230 korun, studenti, senioři a děti od tří do čtrnácti let zaplatí 160 korun. Od pátku do neděle a o svátcích stojí vstupenky o 30 korun víc.

16. listopadu 2024
