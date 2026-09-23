Řidič ze Švédska dostal za smrt chodce na Brněnsku podmínku, k soudu nepřišel

Nehoda se stala 12. prosince 2024 v Sokolnicích ve směru od Telnice na Újezd u Brna. Řidič se rozjel ze světelné křižovatky a v zatáčce se dostal mimo vozovku. Vyjel na chodník, kde srazil chodce a narazil i do rodinných domů stojících podél silnice.
„Muž seniorského věku utrpěl těžké zranění. Po ošetření jsme ho vezli na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Brně,“ popsala tehdy mluvčí záchranářů Michaela Bothová. Chodce museli zpod automobilu vyprostit hasiči. Muž později v nemocnici zemřel. Podle soudu byla příčinou jeho smrti zranění, která utrpěl při nehodě.
Řidič už po nehodě řidičák odevzdal
Nylander je v seniorském věku, dlouhodobě žije ve Švédsku. K odvolacímu řízení se nedostavil, v současnosti je nemocný a léčí se v zahraničí. Už krátce po nehodě ale odevzdal řidičský průkaz a uvedl, že řídit už nebude.
„Obžalovaný byl shledán vinným z přečinu usmrcení z nedbalosti. Byl mu uložen trest odnětí svobody v délce 12 měsíců, výkon trestu byl podmíněně odložen na zkušební dobu trvání dvou let,“ uvedla soudkyně Hana Kleinová.
Nylander při jízdě podle soudu nepřizpůsobil své jednání situaci v silničním provozu a řádně nesledoval dění před vozidlem. Zároveň nepřizpůsobil své chování svým schopnostem a zdravotnímu stavu.
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Řidič srazil chodce a narazil do domu. Zraněný senior zůstal zaklíněný pod autem
Současně mu soud na dva roky zakázal řízení motorových vozidel. Protože muž dlouhodobě žije v zahraničí a k odvolacímu řízení nepřišel, soud rozhodoval v jeho nepřítomnosti. Rozhodnutí je pravomocné.