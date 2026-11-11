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Svatý Martin rozléval z obří lahve. Víno je ve výborné formě, hlásí pořadatelé koštu

  14:38
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Svatý Martin se už projel na svém bílém koni brněnskými ulicemi a odstartoval 21. ročník největšího a nejvýznamnějšího svatomartinského koštu v Česku. Nejprve si první letošní víno nechal požehnat v kostele svatého Tomáše na Moravském náměstí a poté se i s družinou vydal na náměstí Svobody.

Na zaplněném prostranství už na svatého Martina čekaly stovky návštěvníků, kteří s nastavenými skleničkami nedočkavě vyhlíželi jedenáctou hodinu. „Budu rád, když to uvidí v Praze. Občas se na jižní Moravu nedívají úplně dobře, ale já jsem z našeho vína a vinohradů, na které navazuje i folklor, nadšen,“ pousmál se hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Svatého Martina v podání herce Petra Štěpána z Městského divadla Brno přivítal spolu s čerstvým brněnským primátorem Jakubem Hruškou (KDU-ČSL). „Za tím vínem je spousta dřiny, potu a práce. Chci poděkovat všem, díky nimž nyní můžeme vína ochutnat,“ poznamenal Hruška, když už se nožičky hodin blížily k jedenácté hodině a svatý Martin se připravoval na otevření obří několikalitrové láhve vína.

Největší svatomartinský košt se ve středu koná na náměstí Svobody v centru Brna. (11. listopadu 2026)
Na svatomartinském koštu se připíjí prvním letošním vínem. (11. listopadu 2026)
Největší svatomartinský košt se ve středu koná na náměstí Svobody v centru Brna. (11. listopadu 2026)
Největší svatomartinský košt se ve středu koná na náměstí Svobody v centru Brna. (11. listopadu 2026)
Průvod svatého Martina vyvrcholil hromadným přípitkem na náměstí Svobody v centru Brna. (11. listopadu 2026)
25 fotografií

„Lide brněnský a lide víno milující, přivážíme mladé svatomartinské víno, užívejte jej ve zdraví. Ať je zdrojem dobré nálady a vrátí vám úsměv na tváři. Salve!“ pronesl a vydal se k davu, aby mohl víno rozlévat.

Svatomartinský košt na náměstí Svobody uspořádal Vinařský fond. „Letos je opět přísnější hodnocení odborné komise, vína jsou ve skutečně výborné formě,“ uvedl letošní výběr ředitel fondu Zbyněk Vičar. Letos se na trh dostalo 1,6 milionu lahví, což je o 300 tisíc méně než loni.

Na koštu mohou návštěvníci ochutnat stovku mladých vín, a to červená, růžová i bílá. Mají možnost zakoupit si balíček s degustační skleničkou a pěti ochutnávkami za 155 korun, deseti za 230 korun nebo patnácti za 305 korun. Dostanou k němu čip, který už jen jednoduše naskenují v ochutnávacím stanu. Lze koupit i samostatně skleničku za 60 korun a jednu ochutnávku za 15 korun.

Košt potrvá do 19 hodin. Od 11:30 do 13:30 na místě zahrála tradiční cimbálovka, od 15 hodin se už přechází na moderní kapely, startující Nekapelou, v 16:30 vystoupí taneční skupina Beat Flow Dance Community a v 17:30 zahraje funková kapela Sajmon & Garfunkers.

Svatomartinský košt v mezinárodním hávu, přijedou Poláci i japonská televize

„Každoročně se scházíme se skupinou přátel, muži nám vyberou asi čtyři až pět lahví, které vyzkoušíme. Víno mně moc chutná, je kyselé, ale to má být, jen je to trochu těžké po ránu,“ popsala jedna z návštěvnic se skupinkou kamarádů.

O košt jeví čím dál tím větší zájem v zahraničí. Už několikátým rokem se do centra Brna vydávají polské cestovní kanceláře, letos zájem projevili i v Asii. „Jsme rádi, že se nám z toho stává mezinárodní akce, máme tu tři japonské televizní štáby,“ zmínil Vičar. „Kdybyste si s nimi chtěli přiťuknout, japonsky na zdraví je Kanpai! a polsky Na zdrowie!“ pobídl s úsměvem k přivítání hostů.

V řadě restaurací také zavoní tradiční svatomartinská husa a o víkendu láká řada vinařských měst a obcí na otevřené sklepy a jiná veselí – například Mikulov, Velké Pavlovice, Hustopeče, Valtice, Bzenec či Hovorany.

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