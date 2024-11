Svatomartinský košt v Brně přilákal i cizince, vína dovezl herec na bílém koni

Svatého Martina na bílém koni a jeho družinu doprovodil průvod lidí od sochy Jošta na Moravském náměstí přes Českou ulici až na místo největší koncentrace svatomartinských vín v Brně na náměstí Svobody. Tam na život svatého Martina vzpomínal děkan a farář Vladimír Záleský.

„Jako mladičký voják jel svatý Martin do Francie, kde jednoho zimního večera potkal u městské brány žebráka prosícího o almužnu. Neměl nic, co by mu dal, ale viděl, že je žebrákovi zima, a tak si mečem usekl kus pláště, do nějž žebráka zabalil. Tu noc spatřil ve snu Ježíše Krista, který byl oblečen právě do Martinova pláště. Ráno si vzpomněl na část evangelia, která říká: ‚cokoliv jste učinili pro jednoho z mých nejposlednějších bratří nebo sester, pro mě jste učinili‘, načež byl pokřtěn a stal se biskupem,“ připomněl Záleský historický příběh děkan.

Poté mladému vínu v pětilitrové láhvi požehnal. Petr Štěpán z Městského divadla Brno v roli svatého Martina rozlil víno k přípitku a dostalo se i na návštěvníky v první řadě.

Na košt do Brna dorazilo také velké množství zahraničních turistů, davem se ozývala třeba němčina nebo polština. Ochutnávku si nenechala ujít ani Hanka Miléřová z Prahy, která se akce poprvé účastnila loni. „Mám v Brně rodinu, patřím sem a užívám si to tady moc. Letos stejně dobře jako loni, kdy jsem tady byla poprvé. A příště v každém případě přijedeme znovu,“ prohlásila žena se skleničkou v ruce.

Ochutnávku mladých vín pořádá Vinařský fond už podevatenácté. Lidé mohou vyzkoušet sto druhů vín od pětasedmdesáti vinařů z Moravy a Čech, kteří v tomto roce dostali známku. Vzorek vína, tedy půl deci, vyjde na 15 korun. Základní degustační set stojí 80 Kč, návštěvníci v něm obdrží sklenici, katalog a čip, který si zájemci dobíjí libovolnou částkou, z níž si následně hradí vzorky vína. K poslechu hraje cimbálová muzika a lidé mohou koštovat na náměstí Svobody až do 20. hodiny, což je o dvě hodiny déle než loni.

Vzhledem k termínu svátku, který vyšel na pondělí, se mohla výjimečně svatomartinská vína prodávat už o víkendu, kdy se konala také řada doprovodných akcí. Kvůli menší úrodě je letos na trhu méně lahví, konkrétně 1,9 milionu. Loňský rok byl v tomto ohledu s 2,3 miliony lahví rekordní. Vinaři doporučují mladá vína vypít nejpozději do Velikonoc.