Svatomartinské okoštují i pracující, nalévat se bude déle do večera

V Brně bude při celodenním programu k ochutnání stovka vín, mezi nimi také pět odrůd z Vinařství Plaček z Moravských Bránic, které svatomartinská vína produkuje už osmnáct let.

„Měli jsme štěstí a počasí nám naštěstí úrodu příliš nenarušilo. K prodeji máme dvanáct tisíc lahví, což je podobné jako minulý rok. Stejná zůstala i cena, lidé u nás lahev pořídí za 109 korun,“ přibližuje majitel vinařství Jan Plaček. Zájem lidí si pochvaluje, devadesát procent lahví prodají do svatého Martina, zbytek během následujících dní.

Novinkou letošního koštu je prodloužená otevírací doba. „Ochutnávat vína bude možné až do osmi hodin večer. Věříme, že je to potěšující především pro lidi, kteří končí v práci až později,“ sdělil Jiří Morávek, ředitel společnosti Snip & Co, která se podílí na propagaci města.

O doprovodný program se postará Městské divadlo Brno se svými muzikálovými hity, folková kapela Přístav a Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou. Stejně jako v minulých letech bude fungovat platba pomocí čipů, které lze nabít libovolnou částkou. Za základní degustační set se skleničkou a katalogem zaplatí lidé 80 korun, půl deci vína pak bude stát 15 korun.

Místo husy spíše kachnu

Stejně jako víno patří neodmyslitelně ke svatomartinským slavnostem také husa se zelím. Pokud si ji ovšem budou chtít lidé vychutnat v pohodlí domova, mohou je překvapit vyšší ceny. V uplynulých letech bylo možné kilogram chlazené husy z českého chovu pořídit za 200 korun, letos budou částky začínat spíše na 250 korunách. Podle předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriely Dlouhé za zdražením stojí především vysoké nároky na ruční práci i vyšší ceny chovného materiálu.

Ačkoliv letos čeští chovatelé nabízejí o téměř 60 tisíc porcí hus více než loni, v běžných obchodech je bude téměř nemožné sehnat. Protože se chovem hus zabývají spíše menší distributoři, nedokáže jejich produkce dlouhodobě pokrýt poptávku během svatomartinských hodů a vánočních svátků. Větší řetězce proto spoléhají spíše na dovoz, především z Polska. Dlouhá upozorňuje, že zahraniční husy nebývají tak kvalitní jako ty domácí.

„Bývají zavřené v hale, krmeny do nižší porážkové hmotnosti a navíc nejsou vykrmované tradičním způsobem v kombinaci s pastvou,“ objasňuje. Podle analytičky serveru kupi.cz Moniky Kopčilové mohou stát za omezenou nabídkou hus v obchodech také ohniska ptačí chřipky v Česku.

Jako alternativu lze proto již tradičně zvolit kachnu, která je snadno dostupná i v obchodních řetězcích. Oproti minulému roku navíc tato drůbež zlevní. „Průměrná akční cena za kilo chlazené kachny se letos na podzim pohybuje okolo 87 korun, zatímco minulý rok to bylo v průměru 121 korun,“ porovnává Kopčilová.