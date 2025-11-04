Svatomartinské láká na košt do Brna i cizince. Počasí pomohlo kvalitě, říká šéf vinařů

Za týden v úterý dopoledne usedne svatý Martin na bílého koně a se svou družinou vyrazí od katedrály svatého Petra a Pavla na projížďku Brnem. Přes Zelný trh se dostane až na náměstí Svobody, kde v symbolických jedenáct hodin otevře první víno letošní sezony. Odstartuje tím zároveň jubilejní dvacátý svatomartinský košt, který si drží status toho největšího v republice. I letos bude kromě oblíbeného nápoje plný hudby, jídla a zábavy.
Veselo bude nově až do 22 hodin. Přijít ochutnat mohou lidé stovku vín, za vstupné zaplatí 80 korun. Výměnou za to obdrží skleničku, katalog a dobíjecí čip, s nímž lze zakoupit vzorky vín – půl deci vyjde na 15 korun.

„Myslím, že se všechna vína velmi vydařila. Jsou svěží, aromatická, šťavnatá, mají nižší alkohol a krásně reprezentují moravský styl,“ láká Zbyněk Vičar, ředitel Vinařského fondu, který si vzal od roku 2005 ochrannou známku svatomartinských vín pod svá křídla.

Ačkoliv svátek svatého Martina připadá na úterý, očekává fond velký zájem veřejnosti - pomoci by tomu mohl i předprodej vstupenek za zvýhodněnou cenu. Ten se pohybuje od 80 korun za dva vzorky, do dvou stovek za 10 vzorků.

„Za zmínku stojí také narůstající zájem polských turistů. Dříve jezdil jeden až tři zájezdové autobusy, minulý rok to bylo sedm. Jedním z důvodů je, že v Polsku výrazně narůstá obliba vína na úkor destilátů. Zároveň je víno jednou z komodit, která je u nás levnější než tam,“ zdůvodňuje Vičar.

Skoro dva miliony lahví ze 73 vinařství

Kromě koštu je možné svatomartinské víno zakoupit u mnoha vinařů či ochutnat ve vybraných restauracích. K dostání budou už od pátku 7. listopadu.

„Podle pravidel je bylo dříve možné nakoupit až 11. listopadu. V případě, že ale svátek připadne na víkend, pondělí nebo úterý, už několik let umožňujeme prodej dříve. Snažíme se tím vyjít vstříc zákazníkům, restauratérům, ale i vinařům, aby si mohli oslavy užít už o víkendu,“ vysvětluje Vičar.

Svatomartinské slavnosti: Akce se konají v Brně i jiných městech vinařského regionu

Na trh zamíří 1,9 milionu lahví od 73 vinařství. Na výběr bude z 323 vín, která splnila přísné podmínky, aby označení svatomartinské získala. Odborná komise kontroluje svěžest, ovocitost i to, zda jsou vyrobeny z povolené odrůdy. Letos uspělo 90 procent přihlášených vzorků.

Již tradičně mezi nimi dominují bílá vína, dohromady se jedná o 152 vzorků. Následují je růžová vína a klarety, poslední místo obsadila vína červená. Nejčastěji zastoupenými odrůdami jsou Müller Thurgau, Muškát moravský, Zweigeltrebe nebo Modrý Portugal.

Stabilní počasí na závěr

Díky přísné kontrole představují svatomartinská vína pro mnoho lidí záruku kvality. „Dokazují, že tradice dokáže rozhýbat trh i v době, kdy spotřebitelé pečlivě zvažují nákup každé lahve. Přestože se výrobní náklady dlouhodobě zvyšují, vinařům se už několik let daří udržet ceny svatomartinských vín na stejné nebo velmi podobné úrovni,“ připomíná prezident Vinařské unie ČR Ondřej Beránek.

Letos k tomu přispěly i příznivé klimatické podmínky. Oproti uplynulým sezonám bylo počasí kromě dešťů v závěru dlouhodobě stabilní, což se pozitivně podepsalo na množství i kvalitě hroznů.

Svatomartinský košt v Brně přilákal i cizince, vína dovezl herec na bílém koni

Ta se však podle vinohradnického manažera Bohemia sekt Petra Ptáčka liší podle přístupu. „Vinice s vyšším výnosem daly hrozny s nižším obsahem cukru, z nichž vzniknou lehká, svěží, šťavnatá a méně alkoholická vína. Naopak vinice s nižším výnosem mají hrozny plnější a vyzrálejší chuti. Konečný charakter vín se však ukáže až později,“ hodnotí Ptáček.

11. listopadu 2024
