Největší svatomartinský košt v Česku se dnes koná na brněnském náměstí Svobody. Tradičně ho provázel svatý Martin na bílém koni se svou družinou, který spolu s návštěvníky otevřel první víno letošní úrody. Degustace potrvá až do 19 hodin.
Slavnost začala žehnáním svatomartinského vína v katedrále svatého Petra a Pavla.
Z katedrály se průvod v čele se svatým Martinem, kterého ztvárnil herec Martin Sláma, vydal kolem Zelného trhu až na náměstí Svobody.
„Buďte zdrávi, dobří lidé! Připojte se k našemu průvodu, za chvíli otevřeme svatomartinské víno,“ zval kolemjdoucí svatý Martin.
Na náměstí už čekaly stovky lidí se skleničkami v ruce, mezi nimi i početná skupina turistů z Polska.
„Je to zúročení tři čtvrtě roku tvrdé práce našich vinařů. Není to jen pocta jejich úsilí, ale i příslib, že lidé budou chtít i po zbytek roku ochutnávat to nejlepší, co naše vinice a sady dávají. Osobně si toho velmi vážím a těší mě, že i vy všichni dnes této práci vzdáváte hold,“ uvedl prezident Svazu vinařů Martin Chlad.
„Svatomartinské víno prochází posouzením odbornou komisí ve Valticích. Musí dostat minimálně 80 bodů ze 100 možných. Kvalitu tady dnes máte ve víně zaručenou,“ popsal ředitel Vinařského fondu Zbyněk Vičar.
Přesně v 11 hodin se uskutečnil přípitek prvním vínem z letošní sklizně označeným značkou Svatomartinské.
Po přípitku pokračovala volnější část programu s cimbálovou muzikou, občerstvením a možností ochutnat svatomartinská vína.
Za degustační sadu, která je potřebná k ochutnávání, zaplatili účastníci 80 korun. Jeden vzorek vína o objemu 0,5 dcl vyšel na 15 korun. Degustovat lidé mohou až do 19 hodin.
Na trh letos míří 1,9 milionu lahví svatomartinského vína od 73 vinařství. K dispozici bude 323 vín, z nichž tradičně dominují ta bílá s počtem 152 vzorků. Následují růžová vína a klarety, nejméně jsou zastoupena vína červená.
Nejčastěji se objevují odrůdy Müller Thurgau, Muškát moravský, Zweigeltrebe a Modrý Portugal.
Přestože se svátek svatého Martina slaví 11. listopadu, vinaři mohli svá svatomartinská vína prodávat již od pátku 7. listopadu.
