OBRAZEM: Požehnání, průvod i přípitek. Svatý Martin přivezl víno na největší košt
OBRAZEM: Nahlédněte do CHKO Soutok, kterou chce nastupující vláda zrušit
Pro jedny unikátní přírodní lokalita, která vyžaduje maximální ochranu. Pro jiné „dítě zeleného šílenství“, které si nezaslouží status CHKO, tedy chráněné krajinné oblasti. O oblast jihomoravských...
Brněnská D1 měla mít dávno tři proudy v každém směru, přiznal šéf silničářů
Brněnská D1 zůstane přetíženou dálnicí i při dostavbě severní alternativy v podobě dálnice D35. Zpětně se tak ukazuje jako chyba, že se už před lety při rozsáhlé rekonstrukci nerozšířila na...
Mají nás jako rukojmí, láteří lidé z Obřan kvůli objížďce. Brno už čelí žalobě
Auta projíždějící po chodnících, nebezpečné předjíždění cyklistů, nemožnost zaparkovat před vlastními domy. Tak vypadá situace v části brněnských Obřan, kudy vede objížďka rozkopané Fryčajovy ulice,...
Impulzem pro novou čtvrť bude Václavské náměstí Brna, vznikat začne příští rok
Dvě čerpací stanice stály mnoho let naproti sobě v Opuštěné ulici poblíž autobusového nádraží Zvonařka a Galerie Vaňkovka v Brně. Obě už mají zpečetěný osud. Musejí ustoupit chystané nové ulici...
Trestní oznámení kvůli sčítání voleb. Soud odhalil chyby, mohly vzniknout úmyslně
Nejvyšší správní soud odhalil chybu ve sčítání říjnových sněmovních voleb v jednom z okrsků. Ubrali tam hlasy Pirátům a naopak přidali hnutí ANO. NSS uvedl, že vzhledem k rozsahu to nemusela být...
Opravdová šance pro fotbalové Lužánky: Brno řeší prodej pozemků
Vedení Brna ve středu jednalo se zástupci fotbalové Zbrojovky a po dohodě přichystá koncesní řízení. Jeho prostřednictvím chce připravit prodej pozemků pod současným zchátralým stadionem, na jehož...
Brněnské Vánoce cílí víc na děti, místo novinek dávají přednost atmosféře
Letošní Brněnské Vánoce, které se pod taktovkou Turistického informačního centra (TIC) uskuteční zejména v části náměstí Svobody, na Dominikánském náměstí a na nádvoří Staré radnice, se zaměří hlavně...
Nad brněnskými ohňostroji se smráká. Studie posoudí, jak moc škodí přírodě
Statisíce lidí si každý rok nenechají ujít ohňostrojovou přehlídku Ignis Brunensis nad hladinou Brněnské přehrady. Jenže se v posledních letech zároveň řeší, nakolik je tato akce smysluplná a jak...
Mezi nohama zachytila cizí ruku. Za osahávání ve vířivce dostal muž podmínku
Ve vířivce si podle obžaloby přisedl k cizí ženě a začal ji osahávat. Když záležitost oznámila policii, označil její obvinění za komedii. Soud za to Davidovi Kutálkovi udělil podmíněný trest,...
Ležet s poraněním hrtanu bylo fatální, řekl znalec k úmrtí vojenského studenta
Okresní soud ve Vyškově dnes pokračoval v projednávání případu smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. Podle znalce na zdravotnictví Libora Jeřábka při vyšetření mladého muže nebylo...
Na dně Macochy ležela mrtvá žena. Policisté zjišťují okolnosti její smrti
Na dně známé propasti Macocha v Moravském krasu na Blanensku vyhasl další lidský život. Jeskyňáři zde v úterý večer nalezli tělo ženy, její totožnost a okolnosti smrti policisté zjišťují. Macocha je...
Fárali šedesát minut, chválil trenér mladíky. Kometa ale v závěru nestíhala
Ani play off nedonutilo hokejisty mistrovské Komety přehodnotit filozofii pro zápasy Ligy mistrů. Na led švédských úřadujících šampionů z Luleå vyrukovali ve třech formacích, které tvořili...
Ke koši teď létá na Gotlandu. A to má kouzlo! Nétková o cestách lodí i smečích
Klidně se může zase cítit jako teenagerka, která s basketbalem začínala v téměř pětadvacetitisícovém Šumperku. Městečko Visby na půvabném švédském ostrově Gotland je velikostně téměř naprosto...
Brnu ani stovka nestačila, z Bilbaa si veze jednoznačnou porážku
Brněnští basketbalisté podlehli v 5. kole FIBA Europe Cupu na hřišti úřadujícího vítěze soutěže Bilbaa 100:115. Po čtvrté porážce tak čeští vicemistři přišli také o teoretickou šanci na postup ze...
Kometa v play off Ligy mistrů dobře začala, pak kraloval švédský mistr
Hokejisté Komety Brno podlehli v úvodním duelu osmifinále play off Ligy mistrů na ledě Luley 1:6. Český šampion se sice ujal brzy vedení díky brance Davida Moravce, ale na začátku druhé třetiny...
Brněnští volejbalisté vstoupili do předkola Vyzývacího poháru výhrou nad Omonií
Volejbalisté Brna v úvodním zápase předkola Vyzývacího poháru porazili na domácí palubovce 3:1 kyperský klub Omonia Nikósie. Vybudovali si tak výhodnou pozici před odvetou, která se na Kypru hraje za...
Pořadatel vánočních trhů v Brně vrací úder, zastupitele SPD viní z pomluvy
Organizátor brněnských vánočních trhů už si nechce nechat líbit kritické výtky ze strany městského zastupitele za SPD Leoše Prokeše. Ředitelka Turistického informačního centra (TIC) na něj podala...