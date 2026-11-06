Oslavy mladého vína však začínají už tento víkend v Blansku. K místnímu kostelu, jenž je zasvěcený svatému Martinovi, dnes přijede Martin na bílém koni a odstartuje třídenní oslavy. Ty zahrnují rodinný program na zámku a v dětské knihovně, na Wanklově náměstí se bude ochutnávat mladé víno z deseti moravských vinařství.
Na pravá svatomartinská vína si ale lidé musí počkat až na středu 11. listopadu. Letošní pravidla byla o něco přísnější, porotou neprošlo zhruba 13 procent vzorků. „Letošní výběr je velmi dobrý, vzorky jsou velmi podařené a mnoho z nich dostalo mnohem více bodů, než potřebovalo k projití,“ vysvětluje ředitel Vinařského fondu Zbyněk Vičar. Na úspěch vzorky potřebovaly letos 82 bodů ze 100, což je o dva body více než loni.
Letošní svatomartinská vína bude možné ochutnat přímo na náměstí Svobody v Brně. V 10 hodin se víno požehná v kostele svatého Tomáše na Moravském náměstí, odkud se průvod přesune na náměstí Svobody, kam přijede i svatý Martin na bílém koni. Poté přesně v 11 hodin symbolicky otevře lahev svatomartinského a zahájí degustaci stovky vín z Čech a Moravy.
„Svatomartinský košt je každoročně největší oslavou mladého vína, nabízí vinařům příležitost představit první výsledky letošní sklizně,“ přibližuje Vičar. Letošní ročník přinese zmodernizovaný program, v němž cimbálovou muziku doplní funky kapely a taneční vystoupení.
V 15 hodin zahraje mladé seskupení Nekapela, následovat bude taneční skupina With Flow Dance Community. Závěr svatomartinského koštu od 17:30 rozproudí devítičlenná funky kapela Sajmon & Garfunkers.
Svatomartinské hody přitáhly i pozornost japonských televizních štábů, které průběh budou natáčet a tradici představí i divákům na druhé straně světa. Košt láká i stovky Poláků. „Vlivem oteplování se u nich vinařství také rozvíjí, proto sem rádi a často jezdí pro zkušenosti,“ říká Vičar.
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Půlka úrody pryč. Víc takových let nedáme, zoufají si nad letoškem vinaři
Vinaře letošní sezona znepokojila, jelikož bylo velké sucho a horko a předpokládali ztráty až poloviny hroznů. Nakonec přišli „jen“ o zhruba třetinu hroznů.
Sklizeň přinesla 132 druhů bílých vín, která jsou svěží, lehká a aromatická s ovocnými a citrusovými tóny, 81 růžových, která nesou tóny jahod, malin a letního bobulového ovoce, a 70 červených, která jsou výrazná, s intenzivní barvou a bohatou ovocnou chutí.
Na hodovou atmosféru láká i Mikulov. Sklepy a vinařství se otevřou už tuto sobotu, 11. listopadu přijede Martin s družinou. V pátek 13. listopadu poté vína pokřtí a odstartují víkendové hody, na kterých vystoupí i různá folklorní seskupení. Sklepy budou otevřené i ve Velkých Pavlovicích, Hovoranech, Bzenci, Hustopečích nebo Valticích.