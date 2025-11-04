Svatomartinský košt v Brně 2025
Asi nejvýraznější jihomoravskou událost oslavující svatého Martina představuje košt svatomartinského vína v krajském městě, který každoročně přesně 11. listopadu pořádá Vinařský fond.
Program
Letošní již dvacátý ročník koštu zahájí každoroční žehnání svatomartinskému vínu brněnským biskupem Pavlem Konzbulem v katedrále svatého Petra a Pavla. Odtud následně v 10.35 vyrazí velkolepý průvod. V jeho čele stane herec ztvárňující svatého Martina, jedoucí symbolicky na bílém koni a vezoucí první láhev na slavnostní přípitek. Procesí přejde přes Zelný trh, aby se zastavilo na náměstí Svobody. Na připraveném podiu si následně vedení města i přítomní návštěvníci v 11.00 připijí prvním vínem z letošní úrody, které nese tuto značku.
Na přípitek poté naváže volnější část programu. Zazní cimbálová muzika a lidé se mohou občerstvit nebo ochutnat svatomartinská vína. Stánkaři jich nabídnou až sto druhů, navíc pocházejících z různých koutů republiky.
Vstupenky
Za degustační sadu potřebnou k ochutnávání účastníci koštu zaplatí 80 korun. Uvnitř pak najdou sklenici, katalog vín a dobíjecí čip, kterým vypité vzorky uhradí. Jeden vzorek vína (0,05 dcl) vyjde na 15 korun. Akce se definitivně uzavře ve 20.00.
Prodej svatomartinského vína od 7. listopadu
I když se mnohé akce konají dříve než 11. listopadu, kdy slaví svátek svatý Martin, vinaři mohou svá letošní vína začít prodávat jako v předchozích letech o několik dní dříve. Svatomartinské víno bude možné koupit od pátku 7. listopadu. Toto omezení se vztahuje pouze na víno vyloženě pojmenované jako „svatomartinské“, jiná mladá vína v prodeji žádné omezení nemají.
Vítání svatého Martina Blansko
V některých městech se svatomartinské oslavy rozprostřou dokonce do několika dnů. V Blansku se program nazvaný „Vítání svatého Martina“ uskuteční od pátku 7. listopadu do neděle 9. listopadu. Tvořit ho bude množství rozmanitých akcí.
|7. listopadu 15:00
|Martinské hody
|Klub seniorů Blansko
|7. listopadu 17:00
|Pochod světýlek ke sv. Martinovi
|Zámecká sýpka
|7. listopadu 17 až 19:00
|Večerní prohlídky věže kostela
|kostel sv. Martina
|8. listopadu 9:00
|Komentovaná prohlídka města
|informační kancelář Blanka
|8. listopadu 10:00
|Dětské knižní promítání
|knihovna Blansko
|8. listopadu 13:00
|Na víno s Martinem
|Wanklovo náměstí
|8. listopadu 13:00
|Peřina / relax zóna
|Galerie města Blanska
|8. listopadu 15:00
|Setkání přátel blanenského zámku
|multimediální sál zámku
|8. listopadu 16:30
|Pochod podzimním lesem
|ZŠ Dvorská
|8. listopadu 20:00
|Martinské hody
|Katolický dům
|9. listopadu 9:00
|Slavnostní poutní mše svatá
|kostel sv. Martina
|9. listopadu 10:00
|Bubnování se skupinou Wild Sticks
|před radnicí
|9. listopadu 11:00
|Historický průvod sv. Martina
|ul. Rožmitálova
|9. listopadu 11:00
|Řemeslný jarmark
|zámecký park
|9. listopadu 12:30
|koňská show Haraldos Stunt Brothers
|zámecký park
|9. listopadu 13:00
|Focení se sv. Martinem
|nádvoří zámku
|9. listopadu 13:00
|Peřina / relax zóna
|Galerie města Blanska
|9. listopadu 13:30
|Bubenická show Wild Sticks
|zámecký park
|9. listopadu 14:30
|Koncert kapely Pekař
|zámecký park
|9. listopadu 16:00
|konec jarmarku
|zámecký park
Vstupenky
Vstupné na program události je zdarma.
Slavnosti Svatomartinského a mladého vína ve Znojmě
Znojmo se v sobotu 8. listopadu promění v město vína, tradic a podzimní pohody. Návštěvníci budou mít možnost od 11 do 21 hodin na Masarykovo náměstí ochutnat čerstvý ročník vín z regionálních vinařství, užít si atmosféru historického centra a oslavit svátek sv. Martina.
Program
Slavnosti zahájí křest svatomartinských a mladých vín v 11 hodin. Za přítomnosti svatého Martina Jindřich Bartoš udělí požehnání vínům. V 11 hodin vystoupí Cimbálová muzika Antonína Stehlíka a od 15:30 CM Dyjavan. Průvod vyrazí v 16 a 17 hodin od pobočky ČSOB na Masarykově náměstí a přenese návštěvníky do dávných časů. Součástí průvodu bude inscenovaná scénka, která přiblíží Martinův příběh dobrosrdečnosti.
Vína
Přední vinařství z regionu představí své vzorky, mezi nimi Diwine, Arte Vini, Piálek & Jager, Lahofer, Hanzel, Víno Perk, Josef Kořínek, Halkoci, Mülhlberger, Znovín Znojmo, VS Lechovice, Kacetl, Frlaus.Wine, Vinařství Motl a Víno Přistál.
Vstupenky
Vstup na akci je volný.
Svatomartinské slavnosti v Hustopečích
Ochutnávka svatomartinských vín proběhne v Hustopečích v sobotu 8. listopadu od 10 do 18 hodin na Dukelském náměstí. Součástí slavnosti bude jarmark, cimbálová muzika a otevřené sklepy.
Program
V 11:11 zazní z oken radnice slavnostní fanfára, která přivítá sv. Martina s družinou. Novinkou budou husí či kachní speciality, případně možnost pochutnat si na pečené huse v místních restauracích. Nebude chybět ani zpěv mužského sboruz Křepic a cimbálová muzika Stupava.
Sklepy místních vinařů se návštěvníkům otevřou od 14:00 do pozdních hodin. Na akci se představí i místní kroužek hobby horsingu. Součástí programu je doprovodný jarmark.
Vína
K ochutnání budou připraveny všechny odrůdy svatomartinských vín, mezi které patří Müller Thurgau, Muškát Moravský, Veltlínské červené rané, Zweigeltrebe, Modrý Portugal a Svatovavřinecké.
Vstupenky
Vstup na akci je zdarma. Na slavnosti bude možnost si zakoupit: sadu obsahující skleničku, katalog a deset vzorků za 250 korun. Pět vzorků tak vychází na 100 korun, sklenička na 50 korun. Celá lahev pak na 200 korun.
Svatomartinský Mikulov
Již 15. ročník tradiční akce se koná od 7. do 15. listopadu v Mikulově. Návštěvníci mohou ochutnat svatomartinskou husičku a víno v místních restauracích, navštívit svatomartinský jarmark na Náměstí. Dále budou mít možnost zúčastnit se výtvarného workshopu a soutěží pro rodiny s dětmi. Součástí programu je také pochod svatomartinských světýlek a druhý ročník svatomartinských otevřených sklepů.
Program
Hlavní části programu se konají na Náměstí a v zámeckém sklepení v zámecké zahradě v Mikulově. Do akce se zapojí také restaurace a vinařství po celém městě. Slavnost odstartuje v pátek 7. listopadu od 14 hodin svatomartinským jarmarkem na Náměstí s ochutnávkou mladých vín, následovat bude od 15:30 vystoupení kapely Colorband. Od 16:00 proběhne slavnostní svěcení vína ročníku 2025 v Gajdošově sále na Zámku za účasti mikulovského probošta Pavla Pacnera.
|8. listopadu 10:30 až 11:30
|Procházka historií s tradicemi
|komentovaná prohlídka města Mikulov
|8. listopadu 14:00 – 15:00
|Procházka historií s tradicemi
|komentovaná prohlídka města Mikulov
|9. listopadu 10:30 až 11:30
|Procházka historií s tradicemi
|komentovaná prohlídka města Mikulova
|15. listopadu 10:30 až 11:30
|Procházka historií
|komentovaná prohlídka města Mikulova
Vstupenky
Většina akcí je zdarma. Vstupenky jsou potřeba na komentovanou prohlídku města Mikulov. Vstupné je 155 Kč, snížené 120 Kč, děti do 6 let mají procházku zdarma. Vstupenky lze zakoupit v Turistickém informačním centru Mikulov.
Vstupné je rovněž nutné na slavnostní svěcení vína v pátek 7. listopadu od 16 hodin, kde vstupné činí 300 korun. Vinaři s vlastním vzorkem mají slevu 50 korun.
Ve čtvrtek 13. listopadu se v Clubu 292 uskuteční koncert Blues Alive Tour: ELIJAH WALD, který představí tradiční akustické blues. Vstupné činí 390 korun a je možné je zakoupit v předprodeji v TIC Mikulov nebo online na webu kina.