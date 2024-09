Prší nám štěstí a láska, líčili novomanželé. Svatbu si lijákem zkazit nenechali

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Ani ve snu by nás nenapadlo, že bude takové počasí jako dneska. Ale tomu neporučíte,“ prohodila nevěsta s nadhledem.

Svatba se původně měla odehrát venku, ale vinou lijáku se novomanželé z obřadu na radnici přemístili rovnou do klášterního pivovaru Porta Coeli. „Není úplně příznivé počasí, ale nám to vůbec nevadí. Neplánovali jsme být uvnitř, ale nechali jsme to volně téct,“ líčil s úsměvem ženich.

Ke stresu neviděli důvod. „Člověk by měl rád tu vysněnou svatbičku s hezkým slunečným počasím, ale samozřejmě je to všechno o lidech. Takže pokud se sejde skvělá společnost, skvělý fotograf, skvělí lidé, tak je skvělá nálada a všichni si to užívají. Ať nikdo nezoufá, i když mu prší, není to vůbec žádná překážka. Prší nám štěstí a láska, jsme vděční. A máme vevnitř zázemí, takže si to užíváme, máme teploučko a prostě holt nesedíme venku, to je celé,“ popsala Bednářová.

Ta celým obřadem prošla oděná nalehko. „Nepočítala jsem s nějakým velkým oblékáním, takže mám velice jednoduché šaty na ramínkách. Řekla jsem si, že to tak prostě je a ukážu to. Jen nějaké foceníčko jsme překonali pod deštníkem, ale mně je jinak úplně fajn, nemrznu a cítím se dobře,“ svěřila se.

Z radnice do pivovaru se všichni svatebčané přemístili auty. „Byla to otázka pár kroků, takže nebylo potřeba vybavovat všechny deštníky. Teď už jsou všichni schovaní. Berou to s nadhledem, naprosto uvolněně, baví se. Hlavně, že je dobrá společnost a alkohol,“ zasmála se nevěsta.