Spor o alej připravil hejtmanství o dotaci 80 milionů na opravu silnice

Už loni měli silničáři pracovat na rekonstrukci zhruba šestikilometrového úseku mezi Velkými Opatovicemi a Chlumem u Letovic na severu Jihomoravského kraje.

Jenže opravu až do této chvíle zdržel kontroverzní plán na kácení takzvané Svárovské aleje, za jejíž zachování začali lidé bojovat a sepisovat petici.

Spor o stoleté stromořadí se vleče dodnes, a kraj tak stále nemá v ruce veškerá potřebná povolení, aby mohl práce zahájit. Přitom dostal přiklepnutou dotaci ve výši 80 milionů a tu by měl vyčerpat do poloviny příštího roku.

„Termín dokončení stavby nestihneme a o evropskou dotaci přijdeme,“ přiznala krajská mluvčí Alena Knotková.

Podle šéfa Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Romana Hanáka přitom není možné přidělené peníze využít jinde.

„Výzvu vypisovalo ministerstvo pro místní rozvoj a peníze jsou přímo registrovány pro silnici z Velkých Opatovic do Chlumu (část Letovic – pozn. red.),“ vysvětlil, proč kraj může na velkou dotaci nenávratně zapomenout.

Otázkou tak zůstává, zda vůbec na opravu rozpadlé silnice v dohledné době dojde. Krajský radní pro dopravu Jiří Crha (ODS) to příliš optimisticky nevidí. „Kraj nemá peníze, aby ji zafinancoval z vlastních zdrojů v nejbližších letech, navíc teď řešíme především stoupající ceny energií ve svých provozech. Po následující roky tak silnici ponecháme v režimu běžné údržby,“ sdělil radní.

Oprava silnice mimo alej neprošla

Kraj se přitom ještě letos na jaře snažil zahájit stavbu tak, že ji chtěl rozdělil na etapy a nezahrnout do oprav právě sporný úsek vedoucí alejí, která byla v roce 2020 dokonce vyhlášena alejí roku.

Jenže tento postup nakonec neprošel. „Porušili bychom podmínky stavebního povolení, tedy že stavba nesmí být zahájena bez platného rozhodnutí k zásahu do krajinného rázu a bez platného povolení ke kácení,“ přiblížila mluvčí Jihomoravského kraje.

Stavební povolení dnes už mají pravomocné, ale je proti němu podána žaloba u Krajského soudu v Brně. Nepravomocně už byl rovněž vydán souhlas se zásahem do krajinného rázu, ale i proti tomu se dají očekávat odvolání aktivistů, stejně jako proti stále nevydanému povolení ke kácení zhruba pěti desítek lip.

Kvůli tomu, že silnice zůstane v havarijním stavu, se teď aktivisté nejspíš stanou terčem zloby mnoha lidí, kteří tudy denně jezdí či v regionu žijí. Alice Hrbková, která spolu s dalšími za alej bojuje, si toho je vědoma.

„Počítám s tím od začátku. Každopádně musím za všechny z nás znovu zopakovat, že my jsme nikdy nebyli proti opravě, nijak nezpochybňujeme, že je silnice ve špatném stavu. Jen žádáme citlivější způsob, než jaký je od startu navržený,“ poznamenala. Na mysli má právě plán na likvidaci stromořadí.

Suché stromy, nebo statné lípy?

Zatímco ona hovoří o statných lípách, které mohou při dobré údržbě vydržet další desítky a možná i stovky let, letovický starosta Petr Novotný (TOP 09) naopak tvrdí, že stromy jsou ve špatném stavu.

„Stejně je nikdo nezachrání, ale silnice bude dál rozbitá. Tento výsledek je prohra všech,“ řekl starosta, který stejně jako radní Crha nevidí příliš reálně, že by se silnice v blízké době dočkala nového povrchu a rozšíření.

„Odborníci, kteří stromy zkoumali, zjistili, že v nich zatím nejsou žádné dutiny a že tady ještě dlouho vydrží. Ano, pár jich je sice suchých, ale horní řada, která má jít k zemi kompletně, je na tom lépe než ta dolní,“ reagovala Hrbková.

18. ledna 2021

Ta je teď nakonec ráda, že se cesta opravovat nebude, protože silničáři podle ní nebyli ochotní k ústupkům.

„Tvrdili, že úpravy projektu nejsou možné, my se na to ptali přímo na ministerstvu, které uděluje dotaci, a to nám napsalo, že to lze,“ dodala. Podle ní by bylo nejlepší stromy zachovat a v úzké části silnice snížit rychlost a vytvořit „vyhýbací zálivy“ pro auta. Tím by se předešlo také tomu, aby tudy jezdily těžké kamiony.

Kraj teď doufá, že dokončí včas alespoň obchvat Čebína na Brněnsku, jehož stavba za 430 milionů také začala s výrazným zpožděním až letos na jaře oproti plánovanému termínu v loňském létě. Rovněž v tomto případě totiž hejtmanství získalo velkou část peněz z dotací, konkrétně 380 milionů. „Čebín zatím běží podle plánu,“ ohlásil Hanák. Hotovo musí být příští rok.