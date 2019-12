Radnici i rodiče rozhádaly svačiny ve školce, stačilo foto namazaného chleba

Na fotce, kterou Kunc zveřejnil, jsou dvě půlky chleba namazané máslem a na nich je položená žlutá paprika. „Jmenuje se to chléb se zeleninou. Obědy jsou ještě horší, děti to odmítají jíst. Nedivím se. Budeme to muset řešit,“ napsal místostarosta k fotce.

Tvrdí, že na úroveň jídla upozornil poté, co si mu postěžoval jeden z rodičů. „Odchytla si mě jedna s maminek a ukázala mně fotku těch namazaných chlebů, abych se podíval, jak se vaří v mateřské škole. Její děti to nechtějí jíst,“ přiblížil Kunc, jak se o problémech s jídlem dozvěděl.

Kunc chtěl prověřit standardy jídel. „V případě, že to jídelna nebude schopná udělat jinak, tak se strava může dovážet odjinud,“ uvedl ještě místostarosta.



Někteří rodiče si totiž nestěžovali jenom na úroveň svačin, ale i třeba na polévky. Jídlo odebírá z dotyčné jídelny i Mateřská škola Sedmikráska. Právě tam chodí děti Jorika Švandy, který mezi rodiči provedl dotazníkové šetření. „Zapojilo se 33 rodičů. Pětadvacet z nich odpovědělo, že se stravou nejsou spokojeni. Nejvíce kritizovali polévky, které jsou podle nich vodové a bez chuti,“ přiblížil výsledky Švanda.

Někteří rodiče také do dotazníku napsali, že by přivítali, kdyby se školka zapojila do projektu - Zdravá školní jídelna, prostřednictvím kterého se odborníci na výživu ze Státního zdravotního ústavu snaží o to, aby byla ve školních jídelnách podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava.

Za to by byla ráda i ředitelka Mateřské školy Sedmikráska Andrea Jurůjová. „Třeba u polévek bych přivítala, kdy se zlepšila kvalita, ale zase pomazánky jsou výborné. Vždycky bych mohla něco vytknout. Nikdy nemáte jídlo úplně dokonalé. Předepsaným normám však odpovídá. Není zrovna snadné ji splnit, protože stanovená gramáž pro děti ve školce je skutečně malá,“ konstatovala Jurůjová.

Vedení provedlo namátkovou kontrolu

Ředitelka Mateřské školy Kamenáčky Dagmar Styxová na dotazy MF DNES reagovala stručně. „Kuchyně připravuje jídlo podle schválených normativů, které jsou stanoveny vyhláškou č. 107/2005 Sb. Veškerá strava tomu odpovídá,“ odepsala.



Kritika však rozhádala politiky na židenické radnici. Místostarostovi pro oblast školství Romanu Vašinovi (ODS) se nelíbí, že Kunc zveřejnil fotku na sociálních sítích, aniž by s výtkami seznámil vedení městské části.

„Velmi mě mrzí jako židenického místostarostu pro oblast školství postup kolegy místostarosty Kunce. Podle mého názoru měl nejdřív informovat kolegy místostarosty a hlavně pana starostu o podnětech rodičů a radnice by je nezávisle prošetřila. Jeho postup přímého zveřejnění na sociálních sítích, kdy v první fázi dokonce zaměnil Mateřskou školu Kamenáčky za základní, rozpoutal zbytečnou hysterii ohledně kvality svačin,“ myslí si Vašina.

Společně s jedním z kolegů z rady již provedl namátkou kontrolu na MŠ Kamenáčky. „Zaměřili jsme se na kvalitu svačin a usoudili jsme, že je vše v pořádku,“ konstatoval Vašina s tím, že několik rodičů samo kontaktovalo radnici a zastalo se dotyčné mateřské školy.

Kunce kritizuje i starosta Aleš Mrázek (ANO), podle kterého nebylo šťastné zveřejňovat kritický status, aniž by se záležitost prověřila. „Pokud měl někdo pochyby o kvalitě jídel pro děti na mateřské škole, tak to měl řešit systematicky,“ myslí si.

O problémech s kvalitou jídla ve školách informovala MF DNES již v minulosti. Například před čtyřmi lety si dva brněnští školáci začali fotit odpudivé obědy ve školní jídelně a vyvolali rozruch.