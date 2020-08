Švachula měl v kanceláři obrazy za miliony, radnice se o ně pře s autorem

Někdejší místostarosta Brna-střed Jiří Švachula (dříve ANO), jemuž nyní hrozí za podvod s veřejnými zakázkami 16 let vězení, si potrpěl na drahá vína a luxusní hodinky, kromě toho byl také sběratelem uměleckých děl.

Rád se chlubil, že ve své kanceláři na radnici má obrazy v hodnotě dvou milionů korun. Dokonce kvůli nim požadoval speciální zabezpečení. Šest maleb je nyní uložených v trezoru úřadu, který se jich odmítá vzdát.

O dvě z nich se přitom přihlásil jejich autor – známý malíř abstraktních děl a někdejší prorektor Vysokého učení technického v Brně Petr Kvíčala.

„Švachula se veřejně chlubil, že každý z Kvíčalových obrazů má hodnotu půl milionu. Měl je vystavené v kanceláři. Autor mě kontaktoval s tím, že chce díla vrátit. Záležitost řešíme s naším advokátem. Pokud pan Kvíčala věrohodně neprokáže, že má na obrazy nárok, budeme usilovat o to, aby byly součástí zabaveného majetku, ze kterého může v budoucnu městská část získat náhradu škody v kauze Stoka,“ řekl tajemník radnice Brno-střed Petr Štika.

Kvíčala odmítá cokoliv komentovat. „Nechci být spojován s panem Švachulou ani jeho aktivitami,“ reagoval na dotazy MF DNES malíř, který patří mezi významné české výtvarníky. Před čtyřmi lety třeba pro Brno na Vánoce navrhl červené hrnečky s bílým potiskem znázorňující půdorysy každého náměstí, na nichž se adventní trhy konaly.

Švachula měl v kanceláři ještě další čtyři obrazy v celkové hodnotě milion korun od malíře Jana Kubíčka, který před sedmi lety zemřel. I jeho díla úřad uložil do trezoru.

„Švachula kvůli malbám požadoval vyšší zabezpečení kanceláře. Klíč od ní měl pouze on. Pokud dovnitř potřebovala uklízečka, musel být přítomen,“ vzpomněl si Štika.

Škoda činí 50 milionů, zabavený majetek je za 20

Důvod, proč se radnice nechce obrazů vzdát, je prostý. Škoda je zatím jen v první větvi kauzy vyčíslená na 50 milionů korun, hodnota zabaveného majetku se ale vyšplhala jen na 20 milionů.

„Není to dostatečná částka. Optimálně by měl být majetek ve vztahu ke škodě zajištěn do výše 1,3násobku,“ konstatoval advokát Brna-střed Radek Ondruš.

Městská část proto už navrhla, aby policie zabavila další majetek. „Tam, kde jsou dány důvody pro trestní stíhání osob, by měla postupovat stejně jako v případě dvou již obviněných obchodních společností. Nicméně před tresty odnětí svobody městská část jako poškozená preferuje náhradu škody, čímž podmiňuje svůj souhlas s uzavřením dohod o vině a trestu,“ naznačil možnost dohody advokát.

Radnice cílí i na podnikatelské aktivity, jichž se Švachula příchodem do politiky zbavil. Konkrétně jde například o vinotéku Garage Wine v Údolní ulici se širokou nabídkou pravého šampaňského a dalších exkluzivních vín nebo také Galerii Aspekt, jejíž historie sahá do začátků 90. let minulého století.

Ondruš požaduje po dozorujícím státním zástupci v kauze Stoka Radku Mezlíkovi, aby posoudil, jestli expolitik firmy dál neovládal.

„Zda podnikání prodal jen ‚naoko‘, nebo byl jeho zájem zbavit se majetku vážný, musí vyřešit příslušné orgány. Z obchodního rejstříku je však zřejmé, že tak učinil až poté, co již pravděpodobně odstartovala činnost zločinecké skupiny a dlouho před zatýkáním. Ale jestli vše udělal, aby majetek skryl před policií, nebo z jiných důvodů, to musí říct policie,“ prohlásil Ondruš.

Luxusní hodinky, pero i veterán

Švachulův advokát Kárim Titz zopakoval, že od klienta nemá svolení cokoliv komentovat. „Můj mandát je vázán kauzou Stoka a obžalobou s tím související. V ní se nic zajímavého, co se týče bývalých podnikatelských aktivit pana Švachuly, nenachází a ani já sám o tom nic bližšího nevím,“ sdělil.

Brněnský sommeliér Viktor Volný, který vinotéku se Švachulou zakládal a nyní ji vlastní, se odmítl vyjádřit. Redakce se snažila kontaktovat i majitelku Galerie Aspekt Martu Šobovou, oficiální číslo je však nedostupné.

Státní zástupce Mezlík konstatoval, že policie zabavila všechen majetek, který mohla. Vyšetřovatelé zajistili několik nemovitostí, jež expolitik vlastnil. Třeba byt v Údolní ulici či rekreační stavbu na pozemku v Ochozu u Brna.

Během domovní prohlídky pak objevili dvanáct luxusních hodinek. Nejdražší z nich pocházejí od švýcarské firmy Rolex – Švachula měl troje v celkové hodnotě 1,2 milionu. S nimi policisté zabavili i černé pero s uzávěrem ze žlutého kovu značky Montblanc v hodnotě asi 21 tisíc. Patnáct let také vlastnil veterána Mercedes Benz 420 SL 107 za 1,2 milionu.

„Samozřejmě, že už v minulosti se policisté zabývali majetkovými poměry Jiřího Švachuly. Skutečně následně zajistili majetek, který v té chvíli zabavit šlo. Co se týče případného obvinění dalších firem, k tomu se nemohu vzhledem k vyšetřování vyjadřovat,“ prohlásil Mezlík.

Soud se Švachulou začne 21. září. Jednacích dnů je nařízeno devět a poslední hlavní líčení je v plánu 10. prosince. Bude se primárně týkat první větve kauzy, v níž už státní zastupitelství obžalovalo jedenáct lidí a firmy Kros-stav či MTC-stav. Podle vyšetřovatelů podváděli s veřejnými zakázkami. Na výčtu prací se nacházejí tendry v hodnotě od desítek tisíc korun až po modernizaci Tržnice na Zelném trhu za 70 milionů.