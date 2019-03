Švachula si potrpěl na luxus, zabavili mu veterán od Mercedesu i rolexky

Kdo vstupuje do politiky jako bohatý a úspěšný člověk, ten už nemá potřebu podvádět a nechat se uplácet. Že toto tvrzení není železným pravidlem, spíše jen vábničkou politických marketérů, asi tuší kdekdo. A čas od času se to potvrdí. I kauza z radnice Brna-střed je toho příkladem.

Švachula, který je obviněný z rozsáhlých manipulací s veřejnými zakázkami a podle policie získal na úplatcích téměř devět milionů korun, rozhodně nepřišel do politiky s prázdnou. Už předtím založil několik firem. Mezi nimi i luxusní vinotéku Garage Wine v Údolní ulici s širokou nabídkou pravého šampaňského a dalších exkluzivních vín. Poté, co se Švachula dostal do vedení radnice nejdůležitější městské části, se postupně všech svých firem zbavil.



Vinotéka před třemi roky, kdy ji Švachula definitivně prodal, disponovala podle účetní závěrky majetkem přesahujícím osm milionů korun. Jediným majitelem se stal brněnský sommeliér Viktor Volný, který podnik se Švachulou zakládal. „Co se nyní kolem něho děje, je velmi bolestivé. Okolnosti našeho podnikání proto nebudu komentovat,“ uvedl Volný.

Před třemi lety prodal Švachula také podíl v brněnské energetické firmě Rouchovanská sluneční, jež vybudovala fotovoltaickou elektrárnu společnosti GEEN. Ve chvíli, kdy z ní politik odcházel, vykazovala obrat přes devět milionů korun. Švachula si prodejem přišel na dvacet milionů, které následně přeposlal na účet své matky Ludmily.

Dvoje hodinky za půl milionu

Jak již ve středu MF DNES uvedla, na jejím kontě, ke kterému měl syn přístup, podle Národní centrály proti organizovanému zločinu skončila i část úplatků. Kromě toho policisté v dokumentech vypíchli i další transakce – ve třech splátkách například Švachula dostal přes milion korun od podnikatele Vladimíra Plašila, který je majitelem strojírenské firmy Alta. Na Švachulových účtech však policisté našli jen několik stovek tisíc.

V jakých poměrech si politik a podnikatel žil, dokresluje i fakt, že vyšetřovatelé během domovní prohlídky zabavili dvanáctero luxusních hodinek. Nejdražší z nich pocházejí od švýcarské firmy Rolex, jejíž tváří je tenista Roger Federer. Švachula měl hned troje v celkové hodnotě 1,2 milionu. S nimi policisté zabavili také luxusní černé pero s uzávěrem ze žlutého kovu značky Montblanc v hodnotě asi 21 tisíc.

Patnáct let také vlastní veterán Mercedes Benz 420 SL 107 tmavě modré barvy z roku 1981, jehož hodnotu policisté předběžně odhadli na 1,2 milionu.

Švachulův zabavený majetek Dvanáctero luxusních hodinek v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Luxusní černé pero s uzávěrem ze žlutého kovu značky Montblanc v hodnotě přes 21 tisíc.

Veterán Mercedes Benz 420 SL 107 tmavě modré barvy z roku 1981, který si Švachula pořídil před 15 lety.

Byt a garáž v Údolní ulici, rekreační objekt v Ochozu u Brna a sklep pod zámkem v Čejkovicích u Hodonína.

Stovky tisíc korun ze Švachulova účtu. Celková hodnota zajištěného majetku činí přes 20 milionů.



Švachula také spoluvlastnil několik nemovitostí. Jde například o část bytu v Údolní ulici, kde ho policisté zadrželi, a o rekreační stavbu na pozemku v Ochozu u Brna. Podíl politika činí přes tři miliony korun.

Dále pak vlastní garáž v Údolní ulici a v roce 2003 si v Čejkovicích u Hodonína pořídil sklep pod zámkem. Odhad ceny činí 300 tisíc korun. Přičemž celková hodnota dosud zajištěného majetku je přes dvacet milionů. „Nevěděl jsem, že pan Švachula má u nás sklep, nikdy jsem ho v Čejkovicích neviděl,“ podivoval se čejkovický starosta Pavel Novotný (nez.).

Švachulovu stopu jde najít i na dalších místech v Brně. Do roku 2017 vlastnil Galerii Aspekt, jejíž historie sahá do začátků 90. let. Zastupuje tři desítky umělců včetně sochaře Michala Gabriela, na jehož díla je vidět z oken radnice Brna-střed, kde měl Švachula na starosti investice. Na Šilingrově náměstí aktuálně vystavuje další ze své série plastik. Po ptácích a šelmách tam nedávno odhalil žraloky.

„Je škoda, že šel Švachula do politiky. Galerie však postupně upadala. Jeho napadlo, abychom vystavili sochy v ulicích. Souhlasil jsem za podmínek, že mně městská část zaplatí převoz soch, jejich instalaci a pojištění,“ uvedl Gabriel, k jehož výrazným dílům patří i bronzové odlitky původně dřevěných soch třinácti hráčů na golfovém hřišti v Jinačovicích.

Centrum Brna si pro podnikání vybrala i dnes už bývalá Švachulova manželka Jitka. V nedávno postaveném Domini Parku v Husově ulici si otevřela pedikúru. Prostory jí pronajaly Brněnské komunikace.

„Věděla jsem, že se staví Domini Park. Sešla jsem se párkrát s pánem z Brněnských komunikací a dostala jsem prostory do nájmu,“ přiblížila Švachulová. Všichni nájemci shodně měsíčně platí 200 korun za metr čtvereční.

Švachulu a dalších osm politiků a podnikatelů zadrželi policisté na začátku března po razii na radnici Brna-střed. Dozorující státní zástupce Radek Mezlík nevylučuje, že obviněných bude ještě více.

„Nadále pokračujeme ve vyšetřování,“ sdělil pouze. Švachulovi, kterého soud poslal do vazby, hrozí trest od deseti a půl roku nahoru. „Ze strany mého klienta jsem vázána mlčenlivostí, nemohu nic komentovat,“ uvedla Švachulova advokátka Světlana Žabenská.