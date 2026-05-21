Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Předák sudetských Němců s Wintonem uctí oběti holokaustu, očekává se i protest

Autor:
  12:30
V Brně odpoledne začínají akce sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL). Jeho předseda Bernd Posselt i další zástupci se od 17 hodin zúčastní pietního aktu na nádraží, při němž uctí památku obětí holokaustu. V těsném sousedství této vzpomínkové akce chtějí demonstranti vyjádřit svým protestem nesouhlas s konáním sjezdu, který v posledních týdnech budí velké emoce.
Tiskové setkání s předsedou Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndem...

Tiskové setkání s předsedou Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndem Posseltem. Tématem je připravovaný sjezd sudetských Němců, který se v květnu uskuteční v Brně. (26. března 2026) | foto: ČTK

Z pátého nástupiště brněnského nádraží odjeli v roce 1941 do Terezína i Jiří...
Nicholas Winton
Tisková konference v Městském divadle Brno před sobotní premiérou muzikálu...
Tisková konference v Městském divadle Brno před sobotní premiérou muzikálu...
12 fotografií

Památku obětí holokaustu uctí Bernd Posselt i zástupci spolku Meeting Brno, na jehož pozvání se v Brně sjezd SL koná, na pátém nástupišti brněnského hlavního nádraží. Právě odtud z města odjížděly transporty s brněnskými Židy do koncentračních táborů.

Ze zhruba 10 až 12 tisíc brněnských Židů v roce 1938 jich holokaust přežilo zhruba 750, tedy něco přes šest procent.

Tiskové setkání s předsedou Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndem Posseltem. Tématem je připravovaný sjezd sudetských Němců, který se v květnu uskuteční v Brně. (26. března 2026)
Z pátého nástupiště brněnského nádraží odjeli v roce 1941 do Terezína i Jiří Hála (vlevo) a Petr Haimann.
Tisková konference v Městském divadle Brno před sobotní premiérou muzikálu Winton. Na snímku je Nick Winton mladší, syn Nicholase Wintona. (17. října 2025)
Tisková konference v Městském divadle Brno před sobotní premiérou muzikálu Winton. Na snímku je Nick Winton mladší, syn Nicholase Wintona, a Milena Grenfell-Bainesová (vlevo) a Eva Paddocková (vpravo), které jako děti Nicholas Winton zachránil. (17. října 2025)
12 fotografií

„Vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení zde uctí památku obětí holokaustu spolu s Nickem Wintonem, synem sira Nicholase Wintona,“ uvádí organizátoři.

Sjezd sudetských Němců v Brně 2026 se blíží. Kdy se koná a co nabídne program

Nicholas Winton na počátku druhé světové války zachránil z okupovaného Československa stovky židovských dětí. Mezi nimi byla Eva Paddock a Milena Grenfell-Baines, které rovněž dorazí na pietní akt.

„Setkání proběhne s respektem k místu i památce těch, kteří odsud odjížděli,“ doplnili organizátoři.

Den po dni: kdy se konají akce a protiakce spojené se sjezdem sudetských Němců

K bývalé budově pošty u pátého nástupiště se však chystají i kritici sjezdu SL v Brně. Na radnici Brna-střed ohlásil svolavatel protest, který nazval „Demonstrace za samostatnost ČR a za nepřípustnost akcí politických organizací spojených s nacismem - SdL“. Radnice předpokládá, že by mohlo dorazit zhruba dvacet demonstrantů.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Nehoda a německé svátky. D1 zablokovala kolona kamionů dlouhá 50 kilometrů

Dálnici D1 na Benešovsku směrem na Prahu uzavřela nehoda pěti aut. (24....

Neobvyklá, přes padesát kilometrů dlouhá kolona zkomplikovala ve čtvrtek odpoledne provoz na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Hlavním důvodem je mimořádně vysoká intenzita nákladní dopravy v...

Na účtu vyhořelého ptačího centra přistálo 16 milionů. To je něco, překvapilo majitele

Záchranné Ptačí centrum v Brně lehlo popelem. Na snímku provozovatel stanice...

Majitel záchranné stanice pro ptáky a malé savce v Brně Slatině Zdeněk Machař, kterému v první polovině května požár zničil zázemí stanice, objevil na firemním účtu zhruba 16 milionů korun. Jde o...

Sjezd sudetských Němců v Brně 2026 se blíží. Kdy se koná a co nabídne program

Bavorský premiér Marcus Söder (CSU) na sudetoněmeckém sjezdu v Řeznu ocenil...

Brno se tento víkend stane dějištěm 76. sjezdu sudetských Němců, který se v Česku uskuteční vůbec poprvé. Akce nabídne kulturní program, diskuse i pietní akty připomínající oběti nacismu a...

KVÍZ: Do temnot jeskyní. Znáte tajemství a rekordy Moravského krasu?

Jeskynní potápěči České speleologické společnosti Petr Chmel, Radek Nejezchleb...

Punkevní jeskyně, Macocha, Býčí skála... Pojmů, které vystihují nejvýznamnější jeskynní oblast Česka Moravský kras, je celá řada. Prověřte si v našem kvízu, jak se v téhle unikátní lokalitě vyznáte.

Moravští aktivisté obarvili sochu Beneše „krví“, označili jej za nácka a škůdce

Moravští aktivisté obarvili na rudo ruce sochy druhého československého...

Ještě před začátkem ostře sledovaného sudetoněmeckého sjezdu v Brně o sobě dali vědět moravští aktivisté. Ti ve středu odpoledne obarvili na rudo ruce sochy druhého československého prezidenta...

Předák sudetských Němců s Wintonem uctí oběti holokaustu, očekává se i protest

Tiskové setkání s předsedou Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndem...

V Brně odpoledne začínají akce sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL). Jeho předseda Bernd Posselt i další zástupci se od 17 hodin zúčastní pietního aktu na nádraží, při němž uctí památku...

21. května 2026  12:30

Beneš má stále rudé ruce. Nulová škoda, tvrdí aktivisté. Drsný vzkaz exprezidenta Zemana

Moravští aktivisté obarvili na rudo ruce sochy druhého československého...

Policie už zná dvojici mužů, kteří ve středu v Brně polili rudou barvou sochu prezidenta Edvarda Beneše před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. K činu se přiznali. Případ policisté řeší jako...

21. května 2026  11:37

Teď je ta chvíle, kdy ukázat vnitřní sílu. Pardubice zády ke zdi už před 3. semifinále

Viktor Půlpán z Brna u míče v zápase s Pardubicemi, brání ho Jacob Evans III.

V teoretické rovině to je svým způsobem ohromně jednoduché. Pardubičtí basketbalisté nezbytně potřebují v Brně vyhrát hned čtvrteční, úhrnem třetí semifinálový zápas - v případě další porážky by...

21. května 2026  11:16

Víc míst, nové stánky i nižší plot. Stadion na Srbské v Brně čeká modernizace

Stav městského stadionu v Srbské ulici v Brně v březnu 2026

Zatímco sní o nové aréně za Lužánkami, musejí brněnští fotbaloví fanoušci pořád chodit na stávající stadion v Srbské ulici. A většina tak nečiní s nadšením. Jinde v Česku vznikají moderní a útulné...

21. května 2026  10:02

Škvíra v okně nestačila. Pes hodiny trpěl zavřený v autě, majitel se zapomněl v zoo

Strážníci vysvobodili psa z rozehřátého auta, majitel byl v zoo

Nejméně tři hodiny strávil pes v rozehřátém autě zaparkovaném poblíž brněnské zoo. Strážníci se nakonec rozhodli vůz otevřít a viditelně trpící zvíře vysvobodili. Jeho majitel si prý neuvědomil, že...

20. května 2026  17:39

Den po dni: kdy se konají akce a protiakce spojené se sjezdem sudetských Němců

Tiskové setkání s předsedou Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndem...

Velké emoce vzbuzuje už několik týdnů sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se na pozvání spolku Meeting Brno historicky vůbec poprvé uskuteční v Česku. A to v Brně, kde před druhou...

20. května 2026  17:30

Moravští aktivisté obarvili sochu Beneše „krví“, označili jej za nácka a škůdce

Moravští aktivisté obarvili na rudo ruce sochy druhého československého...

Ještě před začátkem ostře sledovaného sudetoněmeckého sjezdu v Brně o sobě dali vědět moravští aktivisté. Ti ve středu odpoledne obarvili na rudo ruce sochy druhého československého prezidenta...

20. května 2026  16:31,  aktualizováno  17:10

Ředitelka školy podle politiků způsobila škodu 270 tisíc, ve funkci ji však nechali

Ilustrační snímek

Odvolání ředitelky Mateřské a základní školy Pastviny Gabriely Kuběnové v brněnském Komíně žádali politici z této městské části kvůli tomu, že nese odpovědnost za škodu přesahující 270 tisíc korun....

20. května 2026  16:09

Start raketoplánu? Jako když vám do sedačky narazí náklaďák, říká astronaut Feustel

Premium
V Brně odstartovala vesmírná vzdělávací roadshow SpaceBuzz Tour 2026. Na snímku...

Do vesmíru vzal Krtka, Nerudu i kresbu pražského židovského chlapce z koncentračního tábora. Astronaut Andrew Feustel se při představení projektu virtuální reality Spacebuzz v Brně rozpovídal o „obří...

20. května 2026

Ještě opulentnější Animefest. Do Brna láká na cosplay i světově proslulé kapely

Návštěvníci Animefestu na brněnském výstavišti mohli obdivovat roztodivné...

Největší český festival popkultury anime a manga to rozbalí od pátku do neděle na brněnském výstavišti v ještě opulentnější podobě. Z komorního setkání fanoušků japonského komiksu a animovaného...

20. května 2026  14:11

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Sudetoněmecký sjezd: policie nasadí desítky lidí, zná už autory některých výhrůžek

Na jednání brněnského zastupitelstva přišli odpůrci i zastánci pořádání...

Na veřejný pořádek u sjezdu sudetských Němců v Brně dohlédnou na konci tohoto týdne desítky policistů. Půjde o pořádkové, cizinecké, dopravní policisty i kriminalisty. Policie také prověřuje několik...

20. května 2026  12:08

Na ruce se vkradl strach. Pardubice padly s dieselBrnem i podruhé, teď hrají o život

Viktor Půlpán z Brna u míče v duelu s Pardubicemi

Jenom fantasta mohl snít o tom, že pardubičtí basketbalisté svého soka z Brna, loňského vicemistra, v semifinále play off smetou. Ovšem série hraná na čtyři vítězství zatím z pohledu Beksy aspoň ve...

20. května 2026  10:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.