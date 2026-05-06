Čekal jste reakce, jaké vyvolalo pozvání Sudetoněmeckého krajanského sdružení do Brna?
Čekal jsem, že někteří tu záležitost budou takovým způsobem zneužívat, jako ji zneužívají.
Ale i v takové míře, že se o tom jedná na půdě Poslanecké sněmovny?
Svědčí to podle mého názoru o tom, že na tom tématu je skutečně ještě hodně práce a že s naší historickou pamětí nejsme dostatečně vypořádáni.
Teď myslíte události z konce druhé světové války?
Dnes a denně se setkávám s tím, že povědomí o poválečných událostech je u nás velmi slabé. Proto jsem taky velmi vděčný například za to, že dnešní pražský arcibiskup ve své litoměřické diecézi vyhlásil rok smíření 2026 a organizuje pouti smíření určené právě k pietě na těch místech, kde docházelo k poválečným masakrům.
Proti nacionalismu, předsudkům a nenávisti neznáme z vlastní zkušenosti žádný lepší lék, než je nabídka osobního setkání.