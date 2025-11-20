Sjezd sudetských Němců bude příští rok hostit Brno, plán vyvolává kontroverze

Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL) oznámilo, že se sjezd sudetských Němců příští rok uskuteční v Brně. Organizace zastupuje zájmy Němců odsunutých po druhé světové válce z Československa a jejich potomků.
Nejvyšší politický představitel sudetských Němců Bernd Posselt | foto: Profimedia.cz

Do jihomoravské metropole je pozvala iniciativa Meeting Brno. Iniciativa, která si klade za cíl narovnávat historické křivdy a přispívat k porozumění mezi různými komunitami a pořád v Brně každý rok festival, o organizaci sjezdu v Česku velmi stála. V týdnu dokonce na podporu myšlenky spustila petici.

Ředitel iniciativy Petr Kalousek už dříve řekl, že pozvání je symbolem vzájemného porozumění a vyrovnání se se složitou a mnohdy tragickou minulostí. „Těší nás to. Program připravovaného festivalu budeme tematicky ladit s plánovaným sjezdem,“ okomentoval pro iDNES.cz rozhodnutí SdL. Festival Meeting Brno se totiž bude termínově se sjezdem překrývat.

Sjezd sudetských Němců bude prvním podobnou akcí v Česku. Konat se bude od 22. do 25. května, půjde o 76. ročník. Jeho mottem má být podle krajanského sdružení „Život je setkávání“.

Podle nejvyššího politického představitele Bernda Posselta, který v Brně nedávno vystoupil na konferenci, se bude jednat o „svátek společné kultury, rozmanitosti, dialogu a porozumění, na který jsou srdečně zváni nejen všechny generace sudetských Němců, ale i jejich čeští a mezinárodní přátelé“.

Sudetoněmecký předák Posselt v Brně kritizoval Orbána a chválil slivovici

Posselt už dříve pozvání označil za „neuvěřitelnou čest“, ale konstatoval, že jistě vyvolá i kontroverze.

To se skutečně stalo. V Praze i Brně protestovalo koncem října proti jeho konání asi 150 lidí. Varovali před pokusy o revizi dějin. Brněnský magistrát také obdržel deklaraci proti sjezdu Sudetoněmců v Brně.

„Rodiny po válce nedobrovolně vysídlené do Německa žily na území dnešní České republiky 800 let a jsou to právě dnešní Němci, kteří jsou si velmi dobře vědomi všech hrůz a zvěrstev páchaných nacistickým režimem a varují před nebezpečím populistické a extremistické politiky. Je tedy paradoxní, že proti uspořádání každoročního setkání krajanského sdružení v jejich staré vlasti se nejvíce vymezují lidé, jejichž smýšlení a světonázor se ponejvíce podobají právě myšlenkám, které bohužel ovládly Německo ve 30. letech a staly se příčinou druhé světové války,“ reagoval Kalousek na kritiku, která se na adresu sjezdu ozývá.

Na nedávném zasedání brněnských zastupitelů záměr uspořádat ve městě sjezd zkritizoval mimo jiné šéf komunistů v Brně Martin Říha. Vystoupil však jen jako občan, protože žádnou volenou funkci v orgánech města už sedm let nemá.

