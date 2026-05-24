Muž vyhrožoval útokem dlažbou na sněm sudetských Němců. Policie ho dopadla

  12:54
Vzít do rukou dlažební kostky a zaútočit, vyhrožoval na sociálních sítích v souvislosti se sjezdem Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) pětadvacetiletý muž z Ústecka. Kriminalistům se jej podařilo zadržet a teď se zodpovídá z přečinu nebezpečného vyhrožování.
V Pohořelicích se v sobotu sešla více než tisícovka lidí. Připomínají si...

V Pohořelicích se v sobotu sešla více než tisícovka lidí. Připomínají si vyhnání brněnských Němců po druhé světové válce. Na místě jsou i odpůrci. (23. května 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Během noci v této souvislosti jihomoravští kriminalisté spolupracovali s ústeckými policisty. Ústečtí policisté pětadvacetiletého muže vypátrali a zadrželi,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Nedělní pochod organizátoři naplánovali historickým centrem po ulicích, které jsou rozkopané a jsou tady volně položené dlažební kostky. Po dohodě s úřadem i policisty jsou však uložené za stavebním hrazením, aby některé případné demonstranty něco takového nenapadlo.

„Nepotřebujeme se usmiřovat, běžte do říše.“ Brnem jdou kritici sudetského sjezdu

Za přečin nebezpečného vyhrožování hrozí podle trestního zákoníku až tři roky vězení.

Není to první incident v souvislosti se sudetoněmeckým sjezdem. Před sobotní pietním aktem v Pohořelicích na Brněnsku neznámý pachatel posprejoval hákovými kříži pomníky na oběti násilného vyhnání brněnských Němců na konci května 1945.

Památník v Pohořelicích někdo pomaloval hákovými kříži. Po pachateli pátrá policie

O den dříve pro změnu řešili policisté muže, který chodil v centru města s cedulí, na níž byla ve jméně předáka SL Bernda Posselta písmen „s“ vyobrazena jako hákové kříže.

Muž vyhrožoval útokem dlažbou na sněm sudetských Němců. Policie ho dopadla

V Pohořelicích se v sobotu sešla více než tisícovka lidí. Připomínají si...

Vzít do rukou dlažební kostky a zaútočit, vyhrožoval na sociálních sítích v souvislosti se sjezdem Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) pětadvacetiletý muž z Ústecka. Kriminalistům se jej...

24. května 2026  12:54

