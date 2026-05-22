Sudetský sjezd: Odpůrci na protest stavěli barikádu z krabic, vypukla strkanice

Autor: , ,
  9:31aktualizováno  9:45
Druhý den programu festivalu Meeting Brno, který zahrnuje i sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL), provázejí od pátečního rána protesty. Odpůrci sjezdu sudetských Němců na brněnském výstavišti postavili z krabic před vstupem do areálu symbolicky „němou barikádu“. Během shromáždění se strhla i menší strkanice.
Protestní „Němá barikáda“ asi stovky lidí proti sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení na brněnském výstavišti. Během shromáždění došlo ke strkanici. (22. května 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Asi stovka lidí, kteří brojí proti sjezdu, zahájila v 9:00 protest nazvaný podle díla Jana Drdy „Němá barikáda“.

Valem z papírových krabic chtějí dát najevo svůj nesouhlas. Sraz zahájili chorálem Ktož sú boží bojovníci.

„Nejsme tady, abychom šířili nenávist vůči Němcům. Ale v tom, co dělá SL, nevidíme jen vzpomínání, ale tlačení si vlastní agendy. Kdo dnes mluví o roce 1945, musí mluvit i o roce 1938, o obětech nacistického teroru,“ prohlásila o shromáždění Zdeňka Kotasová, podporovatelka SPD. „Sudety nejsou. Je jen Česká republika. Říkáme jasné ne přepisování historie,“ dodala první mluvčí ranního programu.

Protestní akci narušil kontroverzní youtuber Vojtěch Pšenák, který barikádu rozbořil. Na Pšenáka se pak vrhla skupina protestujících, policie poté youtubera odvedla stranou.

Akci přijela podpořit také předsedkyně Komunistické strany Čech a Moravy Kateřina Konečná. Pomohla také s odnesením krabic zpět do dodávky. Barikáda totiž na místě nezůstane.

Po čtvrteční pietní akci na pátém nástupišti, kde potomci sudetských Němců uctili památku obětí holokaustu, pokračuje v pátek program v centru Brna na Moravském náměstí. Od 12 hodin plánují návštěvníci z Německa v lidových krojích předvádět své tance a hudbu v místech, kde stál Německý dům. Šlo o společenské centrum brněnských Němců, které však za okupace sloužilo jako sídlo nacistů. Pro Čechy se kvůli tomu stal symbolem zla a v srpnu 1945 šel k zemi.

Kritici sjezdu to mohou brát jako provokaci a přijít sem protestovat, ačkoliv oficiálně sem žádná protestní akce není svolaná. Někteří ale na sociálních sítích oznámili, že dorazí. „Protiakce“ je plánována pouze na nedalekém náměstí Svobody, kde by se měla číst jména padlých za nacistické okupace.

Naopak spolek Meeting Brno, na jehož pozvání Sudetoněmecký spolek v Brně pořádá svůj sjezd, připravuje posezení u jednoho dlouhého stolu přímo v centru Brna. Stůl se potáhne z parku na Moravském náměstí až k soše Jošta.

„Brno u jednoho stolu je sousedské setkání, které stojí na jednoduché myšlence: když spolu chvíli sdílíme místo, jídlo a hudbu, lépe si rozumíme i ve věcech, které nejsou samozřejmé,“ uvádí organizátoři s tím, že setkání se zúčastní také osobnosti, které dlouhodobě staví mosty mezi Čechy a Němci. „Nazýváme to oběd přátelství,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz předák sudetského sdružení Bernd Posselt.

Akce potrvá zhruba do 17 hodin, pak se účastníci přesunou v průvodu do zhruba 400 metrů vzdáleného Besedního domu, kde se uskuteční slavnostní večer s předáním Sudetoněmeckých kulturních cen. To mohou opět někteří kritici brát jako provokaci, protože Besední dům vznikl v 19. století právě jako společenské centrum Čechů v tehdy převážně německém Brně.

