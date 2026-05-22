Sudetský sjezd: Pod sochou Jošta se tancuje, hoduje, ale i protestuje

Autor:
  13:02
V centru Brna na Moravském náměstí se již sešly desítky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů a usedly k dlouhému stolu. Sousedskou slavností pod širým nebem zde pokračuje páteční program sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Návštěvníci z Německa zde v lidových krojích předvádějí tradiční hudbu a tance nedaleko místa kde kdysi stával Německý dům. Akce nazvaná Brno u jednoho stolu bude pokračovat hostinou. Sešli se také protestující proti tomuto sjezdu.

Německý dům společenským centrem brněnských Němců, za nacistické okupace však sloužil jako sídlo nacistů. Pro české obyvatelstvo se proto stal symbolem okupace a v srpnu 1945 byl stržen.

Pod známou sochou markraběte Jošta se koná také hostina Brno u jednoho stolu. Dlouhá tabule se táhne symbolicky od parku na Moravském náměstí až k nohám joštova koně. „Nazýváme to oběd přátelství,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) Bernd Posselt.

Program sudetských Němců pokračuje v pátek odpoledne tancem a hudbou na Moravském náměstí v centru Brna. Ve dvě hodiny má začít sousedská slavnost u dlouhého stolu pod širým nebem. (22. května 2026)
Podle organizátorů si lidé lépe rozumějí i ve věcech, jež nejsou tak samozřejmé, když spolu sdílí místo, jídlo a hudbu. Dorazit mají i osobnosti, které se dlouhodobě snaží o dialog mezi Čechy a Němci.

„Už v devadesátých letech jsme dělali semináře a přednášky, na kterých se mladí Češi i Němci začali sbližovat s tímto tématem. Byla to setkání studentů s pamětníky a už tehdy ze všeho plynulo, že se musíme zejména dívat dopředu,“ sdělil jeden z účastníků setkání z Chebu. „Mysleli jsme si, že téma Benešových dekretů překonané,“ dodal potomek sudetských Němců odsunutých z Chebska.

Na náměstí před budovou Nejvyššího správního soudu jsou také protestující s českými a moravskými vlajkami a transparentem proti prolamování takzvaných Benešových dekretů. Přišla i žena s rudou vlajkou.

Program má skončit kolem 17. hodiny, poté se účastníci vydají průvodem do nedalekého Besedního domu, kde proběhne slavnostní večer spojený s předáváním Sudetoněmeckých kulturních cen.

I to může část kritiků považovat za kontroverzní symboliku. Besední dům totiž vznikl v 19. století jako centrum českého společenského života v tehdy převážně německém Brně.

