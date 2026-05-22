Sudetský sjezd: Pod sochou Jošta se tancuje, hoduje, ale i protestuje

Německý dům společenským centrem brněnských Němců, za nacistické okupace však sloužil jako sídlo nacistů. Pro české obyvatelstvo se proto stal symbolem okupace a v srpnu 1945 byl stržen.
Pod známou sochou markraběte Jošta se koná také hostina Brno u jednoho stolu. Dlouhá tabule se táhne symbolicky od parku na Moravském náměstí až k nohám joštova koně. „Nazýváme to oběd přátelství,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) Bernd Posselt.
Podle organizátorů si lidé lépe rozumějí i ve věcech, jež nejsou tak samozřejmé, když spolu sdílí místo, jídlo a hudbu. Dorazit mají i osobnosti, které se dlouhodobě snaží o dialog mezi Čechy a Němci.
„Už v devadesátých letech jsme dělali semináře a přednášky, na kterých se mladí Češi i Němci začali sbližovat s tímto tématem. Byla to setkání studentů s pamětníky a už tehdy ze všeho plynulo, že se musíme zejména dívat dopředu,“ sdělil jeden z účastníků setkání z Chebu. „Mysleli jsme si, že téma Benešových dekretů překonané,“ dodal potomek sudetských Němců odsunutých z Chebska.
Na náměstí před budovou Nejvyššího správního soudu jsou také protestující s českými a moravskými vlajkami a transparentem proti prolamování takzvaných Benešových dekretů. Přišla i žena s rudou vlajkou.
Program má skončit kolem 17. hodiny, poté se účastníci vydají průvodem do nedalekého Besedního domu, kde proběhne slavnostní večer spojený s předáváním Sudetoněmeckých kulturních cen.
I to může část kritiků považovat za kontroverzní symboliku. Besední dům totiž vznikl v 19. století jako centrum českého společenského života v tehdy převážně německém Brně.
21. května 2026