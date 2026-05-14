SPD kritizuje dotaci pro spolupořadatele sjezdu, člen hnutí pro ni ale hlasoval

Marek Osouch
  11:47
Brněnská opoziční buňka hnutí SPD se vytrvale snaží najít sebemenší náznak pochybnosti v postupu při udělení dotace z rozpočtu města pro spolek Meeting Brno, na jehož pozvání se v Brně už za týden uskuteční sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Dříve přitom žádné podezření nezmiňovala, jeden z politiků SPD naopak vnímal finanční příspěvek jako přínosný.
SPD kritizuje dotaci pro spolupořadatele sjezdu, člen hnutí Tomáš Anderle však pro ni hlasoval. | foto: koláž iDNES David Votruba

Nominantka SPD v kontrolním výboru brněnského zastupitelstva Jana Nováková Fránková tvrdí, že se o udělení dotace rozhodovalo na základě neúplných podkladů. Argumentuje tím, čím už její kolega Jiří Kment na posledním jednání zastupitelstva – že součástí materiálu o přidělení dotace nebyly veškeré přílohy.

„Tyto přílohy se standardně k materiálu nedávají, záleží na praxi odboru, ale nejsou vyžadovány. Nicméně jsou k dispozici pro jakéhokoli zastupitele, pokud by o ně projevil zájem. Z odboru školství a mládeže mám informaci, že si přílohy k žádosti nikdo ze zastupitelů ani zástupců SPD nevyžádal,“ vysvětlila za tiskové oddělení brněnského magistrátu Radka Loukotová s tím, že žádost o dotaci byla podána v požadovaném rozsahu.

Na jednání brněnského zastupitelstva přišli odpůrci i zastánci pořádání sudetoněmeckého sjezdu ve městě. (14. dubna 2026)
Na jednání brněnského zastupitelstva přišli odpůrci i zastánci pořádání sudetoněmeckého sjezdu ve městě. Dorazil i Miroslav Sládek. (14. dubna 2026)
Absencí dokumentů začali politici SPD argumentovat až nyní, přestože o udělení dotace rozhodovali už loni v březnu. Tehdy nikdo z nich žádný protest nevznesl, ba naopak jiný brněnský politik SPD Tomáš Anderle na zasedání komise výchovy a vzdělávání hlasoval pro udělení peněz z rozpočtu města.

„Ten spolek pořádá i další aktivity, které mají i dobrý úmysl, proto jsem nebyl proti,“ vysvětlil pro iDNES.cz Anderle, který následně na jednání zastupitelů u tohoto hlasování chyběl. Jeho kolegové se zdrželi. Teď by však byl pro odebrání dotace, jak už v dubnu navrhoval Kment.

Fránková také opakuje, že jde o dotaci na Sudetoněmecký sjezd, přestože to zástupci Meeting Brno opakovaně odmítli s tím, že ten financuje bavorská vláda.

Dotace pro spolek jde na aktivity spojené s každoročním festivalem. O příspěvku z městské kasy se navíc rozhodlo mnohem dříve, než se oznámilo konání sněmu v Brně, tudíž ani případné peníze na něj nemohly být předmětem žádosti z podzimu 2024.

Fránková dále hovoří o netransparentnosti, protože spolek nevyplnil v žádosti o dotaci políčko s počtem brněnských členů. „Počet členů se uvádí pouze u spolků dětí a mládeže, které provozují volnočasové aktivity dětí a mládeže,“ reagovala na tuto výtku Loukotová. To se dá ostatně vytušit i z popisu přímo ve formuláři.

Politička SPD redakci iDNES.cz také tvrdila, že není pravda, že David Macek by byl spoluzakladatelem spolku, jak se prezentuje. „Z rejstříku spolků vyplývá, že jde po celou dobu jeho činnosti o jednočlenný spolek,“ prohlásila a zmínila pouze jméno Jiřího Mottla.

Ten je však předsedou, ve veřejně dohledatelných dokumentech lze jednoduše najít zápis z ustanovení spolku, kde je Macek podepsaný jako spoluzakladatel. Ostatně jednočlenný spolek je i ze zákona nesmysl. Musí mít alespoň tři zakládající osoby. Fránková nakonec své pochybení v této věci uznala, nicméně dál trvala na tom, že je Meeting Brno netransparentní.

Tento spolek ale od svého vzniku pravidelně zveřejňuje účetní závěrky. Zatím nedodal jen tu poslední za minulý rok. Naopak například arménský spolek Nairi brněnského člen SPD Akopa Chodžajana, který taky letos získal dotaci od Brna, žádný výsledek o hospodaření dosud nezveřejnil, přestože to nařizuje zákon. K tomu se Fránková nijak nevyjádřila.

14. dubna 2026
OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

V Brně na stavbě prasklo jeřábu rameno. Policie evakuovala okolí i školku

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská uzavřely policejní hlídky...

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská v Komárově uzavřely v úterý dopoledne policejní hlídky nejbližší okolí a evakuovaly desítky lidí z dotčených domů. Před 15. hodinou policie...

Posselt: S dekrety nemohu souhlasit. Šéf sudetských Němců nejen o sjezdu v Brně

Premium
Předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt v rozhovoru s...

Brněnský sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení se navzdory protestům a distancu české vlády rychle blíží. Předák sudetských Němců Bernd Posselt v rozhovoru pro iDNES.cz otevřeně promluvil o...

Děti v bytě nad sebou neuslyšíte. Developer o luxusu v Brně i náročné klientele

Developer Martin Šinogl pod značkou Infinity Estate připravuje v Brně prémiový...

Vysoké ambice si klade u vznikajícího bytového domu Nová Myslivna brněnský developer Martin Šinogl. Uprostřed lesů nad Pisárkami buduje prémiové bydlení s až 170 apartmány a byty, jejichž cena začíná...

Muž v zoo přelezl zábranu a uhodil zvíře klackem přes mříž. Ještě se tomu smál

Mláďata v jihomoravských zoo

Takhle se ke zvířatům nechováme. S těmito slovy zveřejnila brněnská zoo video, na němž jeden z návštěvníků přelezl zábranu a klackem skrz klec napadl samce takina indického. Přestože se výtržník...

Zloděj maskovaný za kurýra vykrádal byty. Dovnitř se dostával důvtipně, jeden pak vytopil

Muž převlečený za kurýra vykrádal ubytovací zařízení

Důmyslné krytí si opatřil muž, který se zaměřil na vykrádání ubytovacích zařízení v Brně. Na pár dní se nechal zaměstnat u kurýrní služby, jejíž výbavu si následně nechal, aby působil nenápadně....

