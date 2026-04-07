Sudetoněmecký sjezd nepořádáme a nepodporujeme, distancovalo se vedení Brna

Marek Osouch
  13:44
Žádným způsobem sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) v Brně nepodporujeme, nezajišťujeme, ani neorganizujeme, vzkazují městští radní kritikům této akce. Za týden se tématem sjezdu, který se koná koncem května na pozvání organizátorů ze spolku Meeting Brno, budou na své schůzi zabývat brněnští zastupitelé.
Asi tři desítky lidí přišly na jednání brněnského zastupitelstva protestovat proti konání sjezdu sudetských Němců v Brně. (3. března 2026)

Jasný postoj brněnských politiků ke sněmu chtělo znát několik desítek kritiků už na posledním jednání zastupitelů Brna. Jenže tehdy téma politici i přes hlasitý nesouhlas přítomných odložili na duben.

Náměstek primátorky René Černý (dříve ANO), který kvůli chybějící primátorce Markétě Vaňkové (ODS) zasedání řídil, tento krok vysvětloval tím, že vedení města do příští schůze nachystá řádný bod a po preciznější debatě zaujme nějaký postoj. Sám na dotazy novinářů prozradil, že s konáním akce nesouhlasí.

„Jsem si vědom historických souvislostí, nicméně rada ani zastupitelstvo nebylo těmi, kteří sudetské Němce pozvali. Jedná se o soukromou akci a my nemůžeme nic rušit a zakazovat,“ poznamenal v březnu na adresu spolku Meeting Brno.

Minulý týden před Velikonocemi byl komplexní materiál až dodatečně a mimořádně doplněn na jednání jedenáctičlenné městské rady, jak zjistila redakce iDNES.cz

Sjezd se koná v areálu městské firmy, poukazují kritici

Radní nakonec přijali usnesení, že berou na vědomí informaci o konání akce, „kterou však statutární město Brno žádným způsobem neorganizuje, nepodporuje ani nezajišťuje.“

Kritici však už dříve naráželi na to, že spolek Meeting Brno v minulosti získal od města finanční příspěvky na činnost. Zastupitelé Brna skutečně před rokem schválili dotace na roky 2025 až 2027, na každý rok tři miliony. Podpora však nijak nesouvisí se sjezdem, o jeho konání v Brně se ostatně rozhodlo až později.

Druhou výtkou ze strany kritiků je fakt, že se sjezd koná v areálu brněnského výstaviště, který provozuje městská firma Veletrhy Brno. „Je to klasický pronájem, jakých děláme stovky ročně. Nedostali žádné slevy. Díváme se na to čistě obchodně,“ vysvětlil iDNES.cz generální ředitel Veletrhů Brno Jan Kubata.

Radní zároveň minulý týden vzali na vědomí vyjádření ze strany SdL týkající se nedotknutelnosti Benešových dekretů, vyslovené omluvy a vyjádření lítosti ze strany SdL nad spáchanými zločiny nacismu a připravenost SdL k pokračování dialogu vedoucího ke smíření a porozumění mezi národy.

Jak konkrétně hlasovali jednotliví radní a zástupci jednotlivých stran ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a dřívějších členů SOCDEM a ANO, není jasné. Zápis ze schůze zatím nebyl zveřejněn. Právě tato usnesení nicméně doporučili radní přijmout také zastupitelům.

