12:00

Někde se nekonají výlovy vůbec, jinde jen na podzim. Rybáři i ochránci řeší, jak naplnit rybníky trpící suchem. Ani srážkově příznivý rok nevrátil vodu do jihomoravských rybníků. Půda vyprahlá z předchozích let totiž veškerou vodu, která napršela, pohltila a do rybníků už nemělo co odtékat.