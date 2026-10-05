Stopy minulosti na dně Vranova. Sucho odkrylo zbytky domů zatopené vesnice

Výška hladiny v přehradě je nyní 338,34 metru nad mořem. Za ideální stav lze podle Špatky považovat hladinu na kótě 348,45 metru nad mořem, tedy zhruba o deset metrů výše. Jde o hladinu zásobního prostoru, nejde však o běžnou úroveň, které by nádrž v posledních letech dlouhodobě dosahovala. „Proto není možné jednoduše říci, o kolik metrů je hladina oproti normálu zaklesnutá,“ upozornil Špatka.
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Výrazně snížená hladina odhalila pozůstatky původní obce, která zmizela pod vodou při výstavbě přehrady. Obdobně byly vidět i v letech 2017 a 2018.
Z historických záznamů vyplývá, že při vyvrcholení suchých let 2017 a 2018 hladina klesla na úroveň 338,64 metru nad mořem, byla tedy o něco výše než nyní. Nejnižší zaznamenané stavy jsou pak z let 1964 a 2010, kdy byla hladina ve výšce 335 metrů nad mořem, respektive 337,16 metru nad mořem.
Průměrný odtok z nádrže je v současnosti přibližně tři metry krychlové za sekundu. Ve srovnání s letními odtoky, které kvůli potřebě vody pro závlahy dosahovaly až šesti metrů krychlových za sekundu, jde o poloviční množství.
„Odtok z nádrže se musí řídit platným manipulačním řádem. Výrazněji odtok snížit již nelze, protože je nadále nutné zachovat minimální množství vody v toku a zajistit další nesezónní odběry vody pod nádrží,“ uvedl Špatka.
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Přehrada se stavěla na začátku 30. let minulého století. Přes 400 obyvatel se tehdy muselo přestěhovat do nově postavené vesnice nad přehradou. Zůstal stát pouze kostel, který byl dlouho turistickou atrakcí výletníků na lodích, dalo se kolem něj plout. V 60. letech byl z bezpečnostních důvodů odstřelen.