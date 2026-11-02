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Zásobení lidí je priorita. Odtok z Vranovské přehrady omezili na mimořádné minimum

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  16:12
Vranovská přehrada na Znojemsku kvůli suchu omezila odtok na mimořádné minimum, manipulaci schválila komise Jihomoravského kraje pro sucho. Cílem je uchovat zásoby vody pro vodárenské účely. Snížení odtoku od listopadu do března 2027 umožní podle výpočtů ušetřit přibližně 4,5 milionu metrů krychlových vody.

Povodí Moravy o tom dnes informovalo na svém webu. Opatření reaguje na nízké naplnění zásobního prostoru nádrže, které se aktuálně pohybuje kolem 27 procent.

Hladina je o 10,8 metru níže oproti plnému stavu. „Přítoky do nádrží u suchem nejvíce zasažených oblastí za měsíce červenec, srpen a září dosahovaly jen deset procent dlouhodobého kvartálního přítoku. Konkrétně do vranovské nádrže přiteklo jen 5,1 milionu metrů krychlových, což je cca 11 procent dlouhodobého normálu,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy David Fína.

Sucho proměnilo Vranovskou přehradu na Znojemsku. Oproti ideálnímu stavu je její hladina o deset metrů níž a sucho odkrylo zbytky zatopené vesnice Bítov. (21. října 2026)
Sucho proměnilo Vranovskou přehradu na Znojemsku. Oproti ideálnímu stavu je její hladina o deset metrů níž. (21. října 2026)
Sucho proměnilo Vranovskou přehradu na Znojemsku. Oproti ideálnímu stavu je její hladina o deset metrů níž. (21. října 2026)
Sucho proměnilo Vranovskou přehradu na Znojemsku. Oproti ideálnímu stavu je její hladina o deset metrů níž. (21. října 2026)
Sucho proměnilo Vranovskou přehradu na Znojemsku. Oproti ideálnímu stavu je její hladina o deset metrů níž. (21. října 2026)
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Schválená mimořádná manipulace umožní snížit odtok z nádrže od listopadu do března 2027 a podle výpočtů ušetřit přibližně 4,5 milionu metrů krychlových vody. Povodí Moravy předložilo návrh krajské komisi pro sucho v první polovině září 2026 jako preventivní krok k ochraně zásob vody.

„V listopadu 2026 bude odtok z Vranovské přehrady snížen na 2,4 m³/s. Od prosince 2026 do února 2027 může klesnout až na přibližně 2 m³/s. V březnu 2027 se pak zvýší na přibližně 3 m³/s v souvislosti se zvýšeným odběrem vody do závlahového kanálu,“ popsal Fína.

Prioritou je zachovat dostatek vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Odběr vody z Vranovské přehrady pro úpravnu vody u Štítar dosahuje v průměru zhruba 100 litrů za sekundu a zásobuje přibližně 100 obcí na Znojemsku a Třebíčsku.

Hladina Vranova klesla o deset metrů, vodohospodáři už musí zasáhnout

Současná úroveň hladiny v nádrži je podle dostupných záznamů vedených od roku 1960 nejnižší úrovní dosaženou v důsledku sucha za celé sledované období. Na začátku 60. let sice hladina klesla ještě níž, důvod tohoto poklesu však není znám. Obdobně nízké hladiny byly zaznamenány také v letech 1969 a 2010, kdy však podle dostupných údajů souvisely s cíleným upouštěním vody před jarním táním.

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