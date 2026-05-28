Vyčerpáte nám vodojem, varují obce. O více než měsíc dříve začínají platit zákazy

Autor:
  10:46
Horké a suché počasí posledních týdnů už dopadá na množství vody ve vrtech a vodojemech některých měst a obcí na jihu Moravy. Mnozí si nejspíš začali napouštět bazény a hladina vody ve vodojemech začala dramaticky klesat. Vodohospodáři tak vyhlašují zákazy na využití pitné vody dříve, než bylo v minulosti obvyklé.
V Maršově na Brněnsku v suchém létě roku 2018 dokonce platil zákaz odběru vody nad 100 litrů na osobu a den. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Do odvolání vyhlásil zákaz Kunštát na Blanensku. „Vzhledem k velmi teplému a suchému období a neukázněnosti některých odběratelů, je spotřeba vody extrémně vysoká a hrozí vyprázdnění vodojemu,“ varoval úřad na sociálních sítích.

Podle starosty Zdeňka Wettera je to dané tím, že horké počasí a sucho trvá už dlouho a všichni zalévají nebo napouštějí bazény. „Museli jsme zákaz vydat, jinak bychom nebyli schopni zajistit dodávky pitné vody,“ poznamenal starosta.

Kvůli suchu se ve vsi nedá stavět, noví odběratelé se nesmí připojit na vodovod

Radnice hledá i nový zdroj vody, ale zatím marně. Na Blanensku má dlouhodobě potíže s vydatností vrtů několik menších obcí, jako je třeba Dlouhá Lhota nebo Deštná. Nemusí být jen sucho na jaře nebo v létě, problémy mají celoročně.

Vydaný zákaz se vztahuje právě na zmíněné napouštění bazénů, zalévaní zahrad nebo mytí aut vodou z veřejného řadu. Od pondělí se mezi vesnice s tímto omezením přidá i pětice obcí na Břeclavsku včetně turisticky hojně navštěvovaných Valtic a Lednice.

Sucho v České republiceZobrazit

„Turisté v jednu dobu dorazí na ubytování, začnou se všichni sprchovat a klesá tlak ve vodovodu,“ líčí starosta Valtic Aleš Hofman. Podle něj je letošní zákaz vydaný zhruba o měsíc a půl dříve, než jak tomu bylo v minulých letech. Nedá se s tím však podle něj nic dělat, když je zkrátka sucho.

Za porušení zákazu využití pitné vody na jiné účely než k pití nebo vlastní hygieně hrozí podle mluvčí břeclavského úřadu Ivany Solaříkové pokuta až 50 tisíc korun, firma může dostat sankci i dvakrát vyšší.

Jenže vymahatelnost je velmi složitá. Vodohospodáři a úředníci by museli prokázat, že skutečně dotyčný odběratel čerpal vodu, k čemu neměl. „Ani nemáme kapacity na to, abychom chodili dům od domu a lidi kontrolovali,“ poznamenal starosta Wetter.

Jemu ani dalším nezbývá než doufat, že lidé budou vůči sobě ohleduplní. Podle něj v Kunštátu apel spojený se zákazem už zabral a pokles hladiny ve vodojemu se zastavil.

