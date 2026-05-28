Do odvolání vyhlásil zákaz Kunštát na Blanensku. „Vzhledem k velmi teplému a suchému období a neukázněnosti některých odběratelů, je spotřeba vody extrémně vysoká a hrozí vyprázdnění vodojemu,“ varoval úřad na sociálních sítích.
Podle starosty Zdeňka Wettera je to dané tím, že horké počasí a sucho trvá už dlouho a všichni zalévají nebo napouštějí bazény. „Museli jsme zákaz vydat, jinak bychom nebyli schopni zajistit dodávky pitné vody,“ poznamenal starosta.
|
Kvůli suchu se ve vsi nedá stavět, noví odběratelé se nesmí připojit na vodovod
Radnice hledá i nový zdroj vody, ale zatím marně. Na Blanensku má dlouhodobě potíže s vydatností vrtů několik menších obcí, jako je třeba Dlouhá Lhota nebo Deštná. Nemusí být jen sucho na jaře nebo v létě, problémy mají celoročně.
Vydaný zákaz se vztahuje právě na zmíněné napouštění bazénů, zalévaní zahrad nebo mytí aut vodou z veřejného řadu. Od pondělí se mezi vesnice s tímto omezením přidá i pětice obcí na Břeclavsku včetně turisticky hojně navštěvovaných Valtic a Lednice.
„Turisté v jednu dobu dorazí na ubytování, začnou se všichni sprchovat a klesá tlak ve vodovodu,“ líčí starosta Valtic Aleš Hofman. Podle něj je letošní zákaz vydaný zhruba o měsíc a půl dříve, než jak tomu bylo v minulých letech. Nedá se s tím však podle něj nic dělat, když je zkrátka sucho.
Za porušení zákazu využití pitné vody na jiné účely než k pití nebo vlastní hygieně hrozí podle mluvčí břeclavského úřadu Ivany Solaříkové pokuta až 50 tisíc korun, firma může dostat sankci i dvakrát vyšší.
Jenže vymahatelnost je velmi složitá. Vodohospodáři a úředníci by museli prokázat, že skutečně dotyčný odběratel čerpal vodu, k čemu neměl. „Ani nemáme kapacity na to, abychom chodili dům od domu a lidi kontrolovali,“ poznamenal starosta Wetter.
Jemu ani dalším nezbývá než doufat, že lidé budou vůči sobě ohleduplní. Podle něj v Kunštátu apel spojený se zákazem už zabral a pokles hladiny ve vodojemu se zastavil.