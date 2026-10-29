S malými dětmi studovat vysokou? Jde to. Lékařka radí, kde hledat peníze i úlevy

Když Magdaléna Klusáková nastupovala na druhý pokus na zubní lékařství v Brně, věděla, že chce studium kombinovat s rodičovstvím. Přesto školu zvládla bez přerušení. Dnes je dětskou zubní lékařkou a na sociálních sítích sdílí své osobní zkušenosti. Právě od žen, které ji sledují, často dostává stejnou otázku: Je možné skloubit mateřství se studiem?
Podle ní ano. Sama ale přiznává, že před lety podobné informace hledala jen obtížně. „Pomohly mi nakonec dva nebo tři profily studujících maminek na Instagramu, které mi dodaly kuráž, že to jde,“ říká. Právě proto dnes svůj vlastní život sdílí podobným způsobem.
Nejdřív zjistit, na co máte nárok
Klusáková pochází z Vysočiny a společně s manželem vyrůstali v rodinách, kde nebylo financování vysoké školy samozřejmostí. Ještě před nástupem na univerzitu a přemístěním společného života do Brna proto začali hledat možnosti podpory.
„Dokud je člověk student, je mu méně než 26 let a studuje na veřejné vysoké škole, má nárok na poměrně velké množství stipendií a příspěvků,“ vysvětluje.
Možnosti podle ní nejsou jen na samotné univerzitě. Studenti mohou hledat také stipendia u různých nadací a další formy podpory spojené s rodičovstvím. Sama díky nim zvládala i náklady na studium zubního lékařství, kde jen plastové zuby používané při výuce stály několik tisíc korun měsíčně.
Další důležitou věcí je zjistit si pravidla vlastní školy. Klusáková například využila takzvanou uznanou dobu rodičovství na Masarykově univerzitě. Ta umožňuje za určitých podmínek studium prodloužit bez poplatků, upravit termíny nebo dokončovat předměty i mimo běžné zkouškové období. Rodič může také studium přerušit.
„Neznamená to, že vám někdo něco odpustí, ale máte posunuté a individualizované termíny,“ popisuje.
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Sama po zveřejnění každého rozvrhu obepisovala vyučující a řešila, jestli lze případné kolize přesunout do jiné skupiny nebo na jiný termín. „Za celé studium se mi stalo jen jednou, že by mi nevyšli vstříc,“ dodává lékařka.
Tipy a triky posílá dál
Právě nedostatek podobných praktických informací ji přivedl k tomu, že začala svůj život sdílet na sociálních sítích, konkrétně na instagramovém účtu Mamka_zubařka. Nešlo jí o dokonalý obraz ženy, která zvládá všechno. Spíš chtěla ostatním ukázat, že existuje i jiná možnost než nejdřív vystudovat, vybudovat kariéru a teprve potom založit rodinu.
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Klusáková ale upozorňuje, že její zkušenost není univerzální recept na úspěch. Sama měla velkou podporu rodiny a partnera a byla připravená v případě potřeby studium přerušit.
„Nechtěla jsem tvrdit, že tohle je jediná správná cesta. Spíš jsem chtěla být oporou pro ženy, které to chtějí podobně,“ říká.
Dnes už sama řeší jiné věci. Pracuje jako dětská zubní lékařka na částečné úvazky v Brně i Praze. A právě přechod ze školy do zaměstnání pro ni zatím představuje větší výzvu než samotné studium se třemi dětmi.