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Nejen robotická ramena, ale i mnohem futurističtější humanoidi a další vychytávky s umělou inteligencí jsou k vidění na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Například robot od společnosti Integra Robotics (na snímku), který by mohl najít uplatnění na jednoduché manuální činnosti v průmyslu, kde nemají podniky dostatek pracovní síly.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Tohoto robota představil v Brně Výzkumný ústav textilních strojů z Liberce. Opět by dokázal být pomocníkem tam, kde jsou potřeba jednoduché úkony.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„V Evropě se ale nedá využít, jak bychom chtěli. Legislativně spadá mezi průmyslové roboty, takže by ve výrobě musel být za mříží, což není ideální. Měl by být mezi lidmi. Těšíme se, až to bude možné,“ zmínil právní překážky i přání pracovník ústavu Timotej Fašiang. Na snímku stejnou činnost, kterou by zvládl humanoid, provádí i robotické rameno.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
A další kus od brněnské společnosti Sentio Robotix. Ta podle jejího zástupce Martina Jedličky nakoupí „železo“ v Asii a v Česku dodává to hlavní. „Když si koupíte humanoidního robota, tak nic vhodného pro průmysl neumí,“ vysvětluje Jedlička, že úkolem jeho firmy je naučit robota konkrétním příkazům. Ovládat ho může na dálku z notebooku.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Zatímco mnohé firmy nakupují v Asii roboty a v Česku je programují, tento jménem George je ryze český včetně hardwaru. Na tomto snímku sice nemá nohy, ale ty může mít také. Vyrábí ho stejnojmenná společnost Robot George ze Zlína.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Pozor museli návštěvníci dávat i v blízkosti země, kde jezdil tento nízký robůtek.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Na vývoji robotů pracují i na Českém vysokém učení technickém v Praze. Tento humanoid zvládající jednoduché úkony je jejich dílem.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Po čtyřech kolech jezdil mezi jednotlivými expozicemi tento robot, který může najít využití u bezpečnostních složek nebo v obranném průmyslu. Dostane se tam, kde je to pro člověka nebezpečné, třeba při zneškodňování ozbrojeného útočníka v budově plné lidí.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Na jeho vývoji, jak softwarově, tak z velké části i hardwarově, pracují společně Češi a Slováci ve firmách Smart Informatics a Invelogy. „Představovali jsme jej armádě, máme pilotní testování s letišti na Slovensku a v Česku,“ uvedl výkonný ředitel Invelogy Jozef Orenič.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Kdo chtěl procvičit vlastní mozkové závity, mohl si v Brně zahrát hru s robotem Fanuc. „Na začátku hry umístěte libovolný počet kamenů do dvou hromádek (v každé musí být minimálně deset kamenů a hromádky musí obsahovat různý počet kamenů). Ve svém tahu odeberete libovolný počet žetonů z jedné hromádky, případně můžete odebrat z obou stejný počet. Vyhrává hráč, který ve svém tahu ze stolu vezme poslední kámen,“ stojí v pravidlech.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Ale občas si lze i někde odpočinout. Toto robotické rameno dokáže poskytnout lidem masáž.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Fyzioterapeuta ale podle vývojářů nemůže nahradit. Tato technologie jim alespoň v některých případech může usnadnit práci. Nejde totiž o zdravotní úkon, ale spíš relaxaci.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Nechyběl ani už klasický robotický výčep piva, který se na strojírenský veletrh do Brna pravidelně vrací.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Ale nebylo se čemu divit, že u něj i letos bylo opět často plno. Češi jsou zkrátka milovníci piva.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Kromě humanoidů nebo robotických ramen se na veletrhu v Brně představují i technologie s využitím umělé inteligence.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brýle vyvinuté společností Lumnio (na očích je má pracovník firmy Aleš Koutný) spadající do skupiny Czechoslovak Group mohou propojit na dálku dva pracovníky a jeden z nich může druhému radit. Před okem se mu pak objeví konkrétní postup, jak mu jej jeho zkušenější kolega kreslí. Jindy mu může správný postup přehrát i umělá inteligence.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Tyto brýle vypadají celkem obyčejně, ve skutečnosti jsou však tak chytré, že dokážou mluvené slovo, které zachytí v nejbližším okolí, převést do psané podoby a ještě přeložit. Vše se zobrazuje člověku v jeho zorném poli. V Brně tuto technologii představuje mobilní operátor T-Mobile.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Kde nebyli humanoidní roboti, byla alespoň ramena, která také upoutala pozornost návštěvníků.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Právě robotická ramena jsou dnes technologií, kterou průmyslové firmy zavádí nebo rozšiřují, aby zvýšily produktivitu nebo nahradily chybějící pracovní sílu.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Kooperovat mohou robotická ramena mezi sebou, ale samozřejmě i s lidským pracovníkem.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Dnes už není otázkou, zda robot nebo umělá inteligence dokážou člověka v některých činnostech zastoupit. Mnohem zajímavější je, jak jejich schopnosti využít tak, aby člověk mohl dělat práci, na kterou by sám nestačil, bezpečněji, přesněji nebo s menší fyzickou zátěží,“ vysvětlil ředitel Národního centra Průmyslu 4.0 Robert Keil.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Výrobní podniky napříč odvětvími se potýkají s tím, jak vyrábět rychleji a efektivněji. Vystavovatelé v Brně nabízejí možná řešení.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Na Mezinárodním strojírenském veletrhu se představuje více než 1 300 firem, polovina z vystavovatelů je ze zahraničí.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Největší zahraniční účast je z Německa a Slovenska, větší zastoupení oproti minulosti má i Polsko. Do Brna dorazí také obchodní delegace z několika států USA.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
67. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu se koná od úterý 6. do pátku 9. října 2026.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA