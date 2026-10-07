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KVÍZ: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?
Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...
Z ilegálního srazu tunerů byla fraška. Policie si na výtržníky došlápla
Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, který do Prahy a Brna svolali organizátoři ze zahraničí. Ze samotné české tunerské komunity se ozývaly hlasy, že s akcí nesouhlasí. Policie byla v...
Stopy minulosti na dně Vranova. Sucho odkrylo zbytky domů zatopené vesnice
Kvůli suchu klesající hladina Vranovské přehrady na Znojemsku po letech opět odkryla zbytky zatopené vesnice Bítov. Vidět jsou základy domů, kamenné sklepy či zbytky zdí. „Nádrž je nyní zaplněná asi...
Musíme znovu těžit plyn a ropu a být soběstační, řekl Babiš na veletrhu v Brně
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) dnes zahájil Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Ve svém projevu kritizoval Evropskou unii a tvrdil, že by Česko nebo Evropa měly být soběstační v těžbě ropy a...
Thajského turistu k smrti vyděsil muž schovaný pod postelí v brněnském hotelu
Prsty čouhající zpod postele vyděsily thajského hosta v pětihvězdičkovém brněnském hotelu. Muž se tak polekal, že si nejprve myslel, že vidí ducha. Pod postelí se však skutečně ukrýval neznámý...
Epidemie žloutenky může na podzim zesílit, rizikové jsou přestupní uzly
Počet případů žloutenky v Jihomoravském kraji by mohl na podzim ještě narůstat, obávají se hygienici. Situace v regionu se zlepšila na konci prázdnin, v září však případů začalo opět přibývat.
Psí král Lužánek Fin má v parku sochu, díky mikrofonům reaguje na podněty okolí
Kdo tráví volný čas v Lužánkách, nejspíše už se někdy setkal s velkým bílým psem. Ten patřil majiteli kavárny Ponava Vítovi Kalvodovi. „Poznávali ho i lidé v zahraničí. Říkali, že byli v Brně a že to...
Vysvědčení pro vedení Brna: z bydlení by propadlo, školství zvládlo za jedna
Dostála brněnská koalice pod vedením ODS svým slibům, na které lákaly strany voliče v roce 2022? Jak si končící vládci magistrátu vedli v jednotlivých oblastech? Redakce iDNES.cz vystavila vedení...
Kvůli nálezu nadité peněženky ho hledala GIBS. Mladík se sám přihlásil
Nálezce peněženky ve Vyškově, kterého hledala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), se na základě dnes zveřejněné výzvy sám přihlásil. Peněženka podle dostupných informací obsahovala větší...
Dvě děti nikdy nechodily do školy. Úřad je kvůli chybě vynechal ze seznamu
V případu dvou dětí, které nikdy nechodily do školy, aniž by si toho úřady všimly, chybovala jihomoravská obec při předávání seznamů dětí spádovým školám. Dětský ombudsman Martin Beneš o tom...
Vyšší šance předejít císařskému řezu. Fyzioterapie pro těhotné usnadňuje porod
Žen, které se v těhotenství potýkají s bolestmi, stále přibývá. Podle odborníků se na trendu podílí vyšší věk, ve kterém mají děti, méně pohybu, sedavé zaměstnání, nebo naopak problémy způsobené...
V Česku je dosud nikdo neviděl. Vědci objevili na jižní Moravě neznámé druhy pavouků
Vědci na jižní Moravě objevili dva druhy pavouků, které dosud v České republice nikdo nezaznamenal. Při monitoringu mokřadů nalezli na slanisku Trkmanec–Rybníčky u Rakvic na Břeclavsku skákavku...
OBRAZEM: Kráčí, tančí, dokážou masírovat. Podívejte se na přehlídku humanoidů
Nejen robotická ramena, ale i mnohem futurističtější humanoidi a další vychytávky s umělou inteligencí jsou k vidění na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Například robot od společnosti...
Kamiony předjížděly kolonu na D1 uličkou pro záchranáře, natočil je policejní dron
Volnou záchranářskou uličku využili na konci září pro sebe dva zahraniční řidiči kamionů na dálnici D1 před Brnem. Během ranní páteční špičky se rozhodli neztrácet desítky minut v koloně a začali...
Města umožňují využít toaletu v podnicích zdarma. V Brně služba výrazně pokulhává
Výlet v cizím městě a nutkavá potřeba jít na záchod. Jen málokdo takovou prekérní situaci nezažil. Najít veřejné toalety je však někdy oříšek, a tak často nezbývá nic jiného než se uchýlit k návštěvě...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
VIDEO: Jen kousek od tragédie. Ženy se sluchátky vběhly před houkající sanitku
Jen málo stačilo minulý týden k tragédii v ulici Koliště u Moravského náměstí v centru Brna. Dvě ženy se sluchátky v uších vstoupily na zelený signál do vozovky zrovna v době, kdy se k přechodu...
Petice chce z Havla národní památku. Byl kulturním objektem, přírodninou, říkají autoři
Nedožité devadesáté narozeniny prezidenta Václava Havla si v pondělí připomněli lidé po celé republice. Při této příležitosti se v symbolickém čase 17.11 sešly desítky lidí na shromáždění na...