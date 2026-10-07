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OBRAZEM: Kráčí, tančí, dokážou masírovat. Podívejte se na přehlídku humanoidů

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Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2026 se předvedla velká... Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2026 se předvedla velká... Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2026 se předvedla velká... Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2026 se předvedla velká... Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2026 se předvedla velká... Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2026 se předvedla velká... Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2026 se předvedla velká... Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2026 se předvedla velká... Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2026 se předvedla velká... Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2026 se předvedla velká... Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2026 se předvedla velká... Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2026 se předvedla velká...
Nejen robotická ramena, ale i mnohem futurističtější humanoidi a další vychytávky s umělou inteligencí jsou k vidění na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Například robot od společnosti Integra Robotics, který by mohl najít uplatnění na jednoduché manuální činnosti v průmyslu, kde nemají podniky dostatek pracovní síly.

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