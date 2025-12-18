Policista zastřelil agresora v Ivančicích. Oprávněný zákrok, uzavřela inspekce

Policista, který v červenci v Ivančicích na Brněnsku zastřelil agresivního muže, použil zbraň oprávněně. Útočník ohrožoval ostatní lidi nožem s dlouhou čepelí. V rodinném domě předtím zranil tři lidi, a to včetně záchranáře a jednoho ze zasahujících policistů. Ve čtvrtek o tom informoval mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Jakub Augusta.

„Z pohledu GIBS se v tomto případě jednalo o oprávněný zákrok proti nebezpečnému pachateli,“ uvedl mluvčí. Podle inspekce se přítomnost policistů na místě v době, kdy se mužův psychický stav zhoršil, ukázala jako zásadní. „Pokud by k zákroku nedošlo, mohly být následky jednání pachatele fatální,“ uzavřel Augusta.

Policejní hlídka v desetitisícovém městě nad ránem 30. července zasahovala u incidentu, kdy na rodinného příslušníka a následně záchranáře nožem zaútočil agresivní muž. Záchrannou službu přivolala útočníkova manželka, protože se jeho psychický stav v noci zhoršil. Policie přijela na žádost záchranářů.

Celý konflikt se podle GIBS odehrál v krátké chvíli. Muž jednoho z policistů zranil, další policista pak proti útočníkovi použil služební zbraň. Ozbrojený muž následkům střelby podlehl.

„Řval něco o satanovi.“ K tragédii v Ivančicích údajně vedl spor kvůli sanitce

V letošním roce po zásahu policistů zemřel muž, který 27. února v pražských Nuslích zaútočil na zásahovou jednotku noži. Policisté proti němu použili taser a střelnou zbraň. O týden později pak policisté v pražských Vršovicích postřelili muže, který na ně zaútočil nožem. Muž později v nemocnici zemřel.

Koncem dubna jihočeská policie postřelila útočníka, který v bytě v Třeboni ohrožoval nožem svoji známou. Postřelený muž později v nemocnici zemřel. Policista také zastřelil v říjnu v Českém Těšíně na Karvinsku agresivního muže, který zranil jeho kolegu. GIBS se případy zabývá.

