Výstřel ze střelné zbraně v brněnském Komárově přivolal v sobotu večer policisty i strážníky městské policie. Následoval ozbrojený zásah, při němž policisté zadrželi několik podnapilých lidí.
„Oznamovatelka viděla zřetelně krátkou střelnou zbraň, s tou měli vystřelit do vzduchu a pak zalézt dovnitř,“ zaznívá na videu, na němž velitel zásahu informuje kolegy o situaci.
Na místě spolupracovali policisté státní policie i strážníci městské policie. Zatímco jeden ze strážníků zajistil vchod do domu, další policisté se připravovali k zásahu. Na záběrech jsou vidět v balistických vestách a s dlouhými zbraněmi.
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„Muže stojícího ve dveřích bytu jeden ze strážníků pod hrozbou namířené služební zbraně vyzval, aby vyšel ven. Na pokyny podezřelý nedbal, a tak ho hlídka spoutala a vyvedla. Zbylí dva muži již s policisty a strážníky spolupracovali,“ doplnil k zákroku za Městskou policii Brno její mluvčí Jakub Ghanem.
Policisté poté provedli taktický vstup do bytu, kde našli tři podnapilé. Zajistili také revolver upravený pro střelbu ostrými náboji. Nikdo z přítomných nebyl střízlivý a ani jeden neměl zbrojní oprávnění.
Případem se nyní zabývají policisté. Podezření z trestného činu nedovoleného ozbrojování mohou ještě rozšířit. Za nedovolené ozbrojování hrozí podle trestního zákoníku až dva roky vězení.