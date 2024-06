Trest za shození muže z hradeb platí. Dobře se tím bavil, řekl o viníkovi soudce

Madarász, který čin spáchal pod vlivem alkoholu během své rozlučky se svobodou v Brně, byl odsouzen za pokus o vraždu. Mladý německý turista si při pádu z šestimetrové výšky loni v září zlomil dva obratle a utrpěl zhmožděniny zad. Madarász tvrdil, že z hradeb cizince strčil jeho bratranec.

Podle vrchního soudu nicméně z důkazů jednoznačně vyplývá, že mladíka shodil z hradeb právě obžalovaný. „Máme k dispozici přímý důkaz v podobě výpovědi poškozeného i výpovědi ostatních svědků,“ uvedl předseda senátu Roman Raab, který potvrdil původní trest.

Vrchní soud navíc obžalovanému uložil zaplatit na nemajetkové újmě poškozenému, jeho bratrovi a rodičům, kteří přes telefon incident slyšeli v přímém přenosu, statisícové částky.

Svědci i samotný Němec označili jako viníka muže v bílém triku, které měl na sobě pouze Madarász. Obhájce však vinu klienta vyvracel. „Jedinou rekognicí je bílé triko. Posoudit pachatele pouze podle trika u takto závažného trestného činu podle mne nestačí,“ uvedl.

Podle žalobce Jaroslava Kandráče však nejde o jediný důkaz. „Je to kompilace více důkazů, které jednoznačně ukazují na obžalovaného, že je to on, kdo způsobil téměř fatální následek,“ prohlásil žalobce.

Obhájce napadl i samotnou právní kvalifikaci, když argumentoval tím, že lidé na hradbách nemohli tušit, jak velká hloubka se pod nimi nachází. To však soud vyvrátil s tím, že skupina se na místě pohybovala delší dobu a z místa činu muselo být zřejmé, že se pod zdí nachází velká hloubka.

Ta v daném případě přesahovala šest metrů a soudce ji přirovnal k pádu z druhého patra. „Jednoznačně lze tento případ kvalifikovat jako pokus o vraždu, jde o potenciálně smrtelný pád,“ doplnil předseda senátu.

Madarász také u soudu vypověděl, že poté, co do muže strčil jeho bratranec, zůstal sám stát na místě „jako opařený“. Záznamy z kamer to však vyvracejí. „Podle záznamů nebylo vůbec pochyb o tom, že obžalovaný se dobře baví tím, že někdo spadl z hradeb a kutálí se,“ poznamenal soudce.