VIDEO: Strážníci odchytávali pašíka, do klece jej nalákali na piškoty

Na prasátko pasoucí se na okraji remízku v brněnských Medlánkách upozornila žena, která zde byla na procházce. Strážníci podobnou informaci obdrželi už o den dříve, proto se na místo mezi Medláneckým kopcem a Palackého vrchem vydal kromě místní hlídky i odchytář zvířat.

„Pašík byl poměrně klidný, ale dobrovolně vlézt do klece neměl v úmyslu. Svůj postoj začal přehodnocovat až výměnou za několik sladkých piškotů,“ přiblížil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Poté, co se göttingenské miniprasátko nechalo nalákat do klece, jej lapili do sítí a vmanévrovali do přepravky. „Ochočený a přátelský vepřík se alespoň mohl zahřát v odchytovém voze,“ poznamenal Ghanem.

Majitele se strážníkům najít nepodařilo, zvíře ani nemělo čip. Protože pro chovnou stanici, kterou městští policisté běžně využívají, byl čuník příliš velký, převezli jej na farmu U tří koníků, kde jej vypustili.

„Pašík se spokojeně protáhl a rovnou se pustil do připraveného krmiva,“ sdělil Ghanem s tím, že nový obyvatel statku dostal vzhledem k chybějícímu uchu jméno Pan Bezouško.