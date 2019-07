VIDEO: Strážníci v garáži chytali liščí mládě, záhy uhynulo

Malá liška si to nejprve z lesa namířila do jedné ze zahrad na kraji Brna. Než stačili přijet strážníci, které zavolala třicetiletá obyvatelka domu, přeběhlo mládě do garáže.

„Mezi uskladněným nábytkem po chvíli strážnice mládě opatrně polapila do odchytového oka a ve spolupráci s kolegou lišku umístila do klece,“ popsala zásah mluvčí brněnských strážníků Tereza Kadrnožková.

Při převozu do útulku začalo lišče silně slinit a po chvíli uhynulo. Zvíře bylo podle strážníků zjevně nemocné.

Dalo by se tak usuzovat i z toho, že přišlo do blízkosti lidí. I když podle Zdeňka Machaře ze záchranné stanice Ptačí centrum fakt, že se lišče přiblížilo k obydlí, nepotvrzuje chorobu automaticky.

„Může se jednat o zvíře, které po několika generacích blízkého soužití s lidmi ztratilo plachost. Některé lišky se nechají krmit i z ruky. V každém případě je ale lepší na lišku kvůli možným nákazám nesahat a zavolat odborníky,“ sdělil Machař.