Cizí platební karty sbírám, vymlouval se zloděj s ukradenou peněženkou

Strážníkům, kteří krádež na ulici řešili, příliš nepomohl osmatřicetiletý podezřelý ani poškozený. Sotva hlídka přiměla odevzdaně ležícího okradeného mladíka, aby promluvil, vyslechli si strážníci bizarní odpovědi i na ty nejjednodušší otázky.

„Okradený mladík nejprve nesprávně tvrdil, že teď právě se jmenuje Boháč, a na křestní jméno si nemohl vzpomenout. Při dotazu na adresu vytrvale opakoval datum svého narození. Město, kde bydlí, bylo podle něj buďto Srpen, nebo Září,“ přiblížil těžkosti komunikace mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.

Strážníci podle jeho slov prokázali velkou dávku trpělivosti a podařilo se jim totožnost „Boháče ze Srpna“ zjistit. „Během několika minut začal bez problému komunikovat. Dozvěděli se tedy jeho skutečné jméno i bydliště,“ sdělil Ghanem.

O něco snazší pořízení měla hlídka s nenechavcem, který mladíka na rohu náměstí Svobody a Zámečnické ulice prošacoval. Ten se totiž odhalil víceméně sám.

„Podezřelý hlídku ujišťoval, že mladíka připravil pouze o oplatku. Než mohla jeho tvrzení ověřit, vypadla mu z kapsy peněženka. Vysvětloval, že patří jemu, a různorodé karty na cizí jméno včetně platební v ní nosí, protože je sběratel,“ řekl mluvčí.

Přistižený osmatřicetiletý muž je podezřelý z trestného činu. Platilo by to i v případě, že by okradenému skutečně vzal jen balíček oplatek, který původně ukazoval strážníkům. Kapesní krádež je totiž trestným činem bez ohledu na výši škody, upozornil Ghanem.