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V Brně utekl z domácího chovu serval, po šelmě pátrají policisté i hasiči

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  8:53

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Foto uprchlého servala | foto: Městská policie Brno

Brněnští strážníci společně s hasiči od nedělního odpoledne stále marně hledají sedmiletého servala, který uprchl ze soukromého chovu. Jedná se o drobnou kočkovitou šelmu původem z Afriky.

Uprchlý kus z rodinného domu se zahradou na okraji brněnské části Bystrc, kde jej majitelé chovateli hned v sousedství lesa, je křížený s kočkou savanovou a je jen o málo větší než běžná kočka.

„Zvíře nemusí být nutně nebezpečné, ale jedná se o šelmu, a tak při pocitu ohrožení může zaútočit. Lidé by se k ní proto neměli přibližovat a mohou okamžitě zavolat na bezplatnou linku 156,“ uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Do nedělního večera se strážníkům ozvala pouze jedna žena z obce Troubsko na Brněnsku, že šelmu s ostrými drápy a zuby možná zahlédla. „V této obci už ze zákona nepůsobíme, a tak jsme informaci předali přímo majitelce šelmy, která se z ženou spojila,“ doplnil mluvčí.

VIDEO: Výlet skončil na skalce. Policisté ukázali, jak chytili uprchlou pumu

Do pondělního rána však neměl zprávy, že by se podařilo očkovanou a očipovanou šelmu najít. O uprchlém servalovi mají informaci všechny hlídky v Bystrci a okolí.

Serval je zvíře stavěné k pohybu ve vysoké trávě, má proto vyšší a štíhlou postavu. Mezi jeho kořist patří ve volné přírodě především menší hlodavci a ptáci. Na krátkou vzdálenost dokáže vyvinout velmi vysokou rychlost. Srst má typicky žlutohnědou, kterou zdobí černé skvrny.

13. června 2025

KRIMI

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V Brně utekl z domácího chovu serval, po šelmě pátrají policisté i hasiči

Foto uprchlého servala

Brněnští strážníci společně s hasiči od nedělního odpoledne stále marně hledají sedmiletého servala, který uprchl ze soukromého chovu. Jedná se o drobnou kočkovitou šelmu původem z Afriky.

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