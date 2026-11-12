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Kauza strážníků obžalovaných kvůli opilci přejetému u garáží se vrací k městskému soudu

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  11:01
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Městský soud v Brně potrestal dva strážníky (na snímku zleva Radek Holubář a Tomáš Hulák, vpravo jejich advokát), kteří nechali ležet opilého muže u garáží. Tam ho poté přejelo auto. Strážníci dostali peněžitý trest a zákaz výkonu funkce. (28. dubna 2026) | foto: Marek Osouch, MF DNES

Případem dvou brněnských strážníků obžalovaných v souvislosti s předloňskou smrtí opilého muže, kterého přejelo auto ve vjezdu do podzemních garáží, se bude znovu zabývat Městský soud v Brně. Kvůli procesní chybě. Strážníci s mužem před nehodou mluvili, ale přestože byl silně opilý, nechali ho na místě.

Strážníci vinu odmítli a proti rozsudku městského soudu se odvolali. Krajský soud dnes vrácení případu odůvodnil zejména procesní chybou.

„Soud prvního stupně nepoučil obžalované o tom, že hodlá právní kvalifikaci modifikovat. Odvolací soud zvažoval přenést se přes toto pochybení, ale nakonec se ztotožnil jak se stanoviskem obhajoby, tak i státního zástupce, že skutečně jde o pochybení, které nelze pominout,“ uvedl soudce Petr Hlavina.

Nechali opilce u garáže, kde ho zajelo auto. Strážníci dostali trest, kauza ale nekončí

Městské státní zastupitelství obžalovalo strážníky letos v lednu. Městský soud v Brně je následně potrestal trestními příkazy za přečin zneužití pravomoci úřední osoby, uložil jim pokutu 100 tisíc korun a zákaz činnosti na čtyři roky. Strážníci proti rozhodnutí podali odpor, soud se proto případem zabýval v hlavním líčení. Odsuzující rozhodnutí vyhlásil na konci dubna.

Nehoda se stala 14. září 2024 na Palackého třídě, kde řidič v SUV při vjíždění do podzemních garáží přehlédl a přejel ležícího muže. Ten na následky nehody zemřel. Policisté řidiče nejdříve podezřívali z usmrcení z nedbalosti, nakonec ale uznali, že ležícího nemohl vidět.

Strážníci čelí obvinění kvůli přejetí muže v garáži. Opilého ho nechali na místě

Obvinili naopak dva městské policisty. Strážníci Tomáš Hulák a Radek Holubář s opilým mužem o něco dřív hovořili, nakonec ho ale nechali na místě, přestože měl kolem tří promile alkoholu v krvi.

28. dubna 2026

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