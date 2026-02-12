Stoka opět u soudu. Projednává se poslední část korupční kauzy

Trunečka s Kaláškem odmítli uzavřít dohodu se státním zástupcem o vině a trestu. V původním rozhodnutí v roce 2022 je soud viny zprostil, rozsudek ale následně zrušil vrchní soud. Obžalobě čelilo 11 lidí a dvě firmy. Soud při jednání od 13 hodin pak El-Talabaniho dohodu se žalobcem může akceptovat, ale nemusí. Deset předchozích dohod v kauze soud loni v prosinci schválil.
Krajský soud ve věci poprvé rozhodl v roce 2022, kdy bývalému místostarostovi městské části Jiřímu Švachulovi (dříve ANO), který podle žalobců organizovanou skupinu řídil, původně uložil 9,5 roku vězení. Muž vinu tehdy popíral. Vinnými soud uznal také dalších osm obžalovaných a dvě firmy. Proti rozsudku se tehdy odvolali jak obžalovaní, tak žalobce, který pro některé obžalované žádal přísnější tresty. O dva roky později ale rozsudek zrušil Vrchní soud v Olomouci.
Případem se tak znovu začal zabývat krajský soud, a to loni v prosinci. Obžalovaní, které soud dříve odsoudil, ale krátce předtím s žalobcem uzavřeli dohody o vině a trestu, o kterých soud v prosinci rozhodoval. Dosud je všechny schválil, kdy tresty jsou ve většině případů mírnější než ty z roku 2022. Například Švachulovi soud uložil sedm let a osm měsíců vězení.
Korupce na radnici městské části Brno-střed se podle žalobců organizovaně odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019.
Podle rozsudků šlo o organizovanou skupinu s respektováním hierarchie, její činnost směřovala k zadávání veřejných zakázek a poskytování neveřejných informací vybraným společnostem, které za tyto informace poskytovaly předem smluvený úplatek. Nejčastěji šlo o deset procent z ceny zakázky. Zmanipulované zakázky byly asi za čtvrt miliardy korun, obžalovaní údajně získali úplatky za desítky milionů.