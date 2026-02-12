Stoka opět u soudu. Projednává se poslední část korupční kauzy

  9:37
Krajský soud v Brně projednává poslední části korupční kauzy Stoka, v níž jde o ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed. Dopoledne je v plánu věc obžalovaných Ivana Trunečky a Petra Kaláška, kteří neuzavřeli dohodu se státním zástupcem. Odpoledne přijde na řadu jednání o dohodě obžalovaného Samana El-Talabaniho, již muž uzavřel se žalobcem.

Trunečka s Kaláškem odmítli uzavřít dohodu se státním zástupcem o vině a trestu. V původním rozhodnutí v roce 2022 je soud viny zprostil, rozsudek ale následně zrušil vrchní soud. Obžalobě čelilo 11 lidí a dvě firmy. Soud při jednání od 13 hodin pak El-Talabaniho dohodu se žalobcem může akceptovat, ale nemusí. Deset předchozích dohod v kauze soud loni v prosinci schválil.

Podnikatel Petr Kalášek si jako jeden z mála přišel rozsudek v kauze Stoka vyslechnout osobně. Soudkyně jej zprostila viny.
Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku obžalovaný podnikatel Petr Kalášek. (3. prosince 2025)
Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku obžalovaný podnikatel Ivan Trunečka. (3. prosince 2025)
30 fotografií

Krajský soud ve věci poprvé rozhodl v roce 2022, kdy bývalému místostarostovi městské části Jiřímu Švachulovi (dříve ANO), který podle žalobců organizovanou skupinu řídil, původně uložil 9,5 roku vězení. Muž vinu tehdy popíral. Vinnými soud uznal také dalších osm obžalovaných a dvě firmy. Proti rozsudku se tehdy odvolali jak obžalovaní, tak žalobce, který pro některé obžalované žádal přísnější tresty. O dva roky později ale rozsudek zrušil Vrchní soud v Olomouci.

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku obžalovaný podnikatel Ivan Trunečka. (3. prosince 2025)

Případem se tak znovu začal zabývat krajský soud, a to loni v prosinci. Obžalovaní, které soud dříve odsoudil, ale krátce předtím s žalobcem uzavřeli dohody o vině a trestu, o kterých soud v prosinci rozhodoval. Dosud je všechny schválil, kdy tresty jsou ve většině případů mírnější než ty z roku 2022. Například Švachulovi soud uložil sedm let a osm měsíců vězení.

Korupce na radnici městské části Brno-střed se podle žalobců organizovaně odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019.

Expolitik ANO z kauzy Stoka nutně nemusí za mříže, Švachulovi nahrávají okolnosti

Podle rozsudků šlo o organizovanou skupinu s respektováním hierarchie, její činnost směřovala k zadávání veřejných zakázek a poskytování neveřejných informací vybraným společnostem, které za tyto informace poskytovaly předem smluvený úplatek. Nejčastěji šlo o deset procent z ceny zakázky. Zmanipulované zakázky byly asi za čtvrt miliardy korun, obžalovaní údajně získali úplatky za desítky milionů.

Silnice plné kráterů. Je to nejhorší za poslední roky, líčí cestáři

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)

Letošní zima na silnicích tvrdě úřaduje. A ačkoliv ještě neskončila, je stav jihomoravských vozovek už teď horší než za celé zimní období v nedávné minulosti. Z běžných výtluků se stávají rovnou...

10. února 2026  12:25

V Brně likvidují zbylých 280 tun německého odpadu, denně má odjet jeden kamion

Z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích začala najatá firma odvážet...

Najatá firma začala v úterý z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích odvážet zbylou část odpadu zpět do Německa. Jde o více než 280 tun materiálu, který tam navezla německá firma Roth...

10. února 2026  11:18

