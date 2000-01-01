náhledy
Více než sto let vývoje, desítky ikonických motocyklů a řada světových unikátů. Výstava Ducati 100 let v brněnské Wannieck Gallery provádí návštěvníky historií slavné italské značky od prvních poválečných modelů až po současné závodní speciály a limitované edice. Expozice potrvá do 29. července.
Autor: Anita Klára Cikánková
Motorsport je s Ducati spojený téměř od samého začátku. Právě závodní okruhy se staly místem, kde značka ověřovala nové technologie a budovala svou pověst.
Autor: Anita Klára Cikánková
Vedle okruhových speciálů ale Ducati vždy vyvíjela také motocykly pro běžné silnice. Model Monster se postupně stal jedním z nejúspěšnějších a nejrozpoznatelnějších strojů v historii značky.
Autor: Anita Klára Cikánková
Stoletý příběh Ducati připomínají také původní loga a historické detaily. I na nich je dobře patrné, jak se značka během desetiletí proměňovala.
Autor: Anita Klára Cikánková
Stejný vývoj je vidět i na samotných motocyklech. Historická část výstavy ukazuje, jak se měnila konstrukce, design i technické řešení jednotlivých modelů.
Autor: Anita Klára Cikánková
Expozice přitom nesleduje jen jednu modelovou řadu. Nabízí průřez celou historií Ducati – od prvních poválečných strojů až po dnešní technologickou špičku.
Autor: Anita Klára Cikánková
Součástí této cesty jsou i motocykly určené do terénu. Právě zkušenosti z různých disciplín motorsportu pomohly značce posouvat vývoj dál.
Autor: Anita Klára Cikánková
Závodní svět připomíná také Lamborghini Huracán ST EVO2 týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra. Automobil doplňuje část výstavy věnovanou spolupráci Ducati s italskou automobilkou Lamborghini.
Autor: Anita Klára Cikánková
Úspěchy na závodních okruzích se následně promítly i do limitovaných edicí pro sběratele. Jednou z nich je Panigale V4 Bautista World Champion Replica připomínající titul Álvara Bautisty ve světových superbicích. Červená motorka v pozadí je pak závodnička v barvách Francesca Bagnaii, dvojnásobného mistra světa silničních motocyklů královské kubatury MotoGP.
Autor: Anita Klára Cikánková
Ducati ale nezávodí jen na světové scéně. Výstava připomíná také českou stopu prostřednictvím závodní Panigale V4R v barvách týmu Montáže Brož Racing.
Autor: Anita Klára Cikánková
Na spolupráci s Lamborghini navazuje i další část expozice. Limitované modely vzniklé spojením dvou italských značek patří k nejvzácnějším motocyklům celé výstavy.
Autor: Anita Klára Cikánková
Detail Panigale V4 Lamborghini pak symbolicky uzavírá příběh stoleté značky. Ukazuje, kam se Ducati během jednoho století vývoje posunula – od jednoduchých motocyklů až k exkluzivním strojům vyráběným v přísně omezených sériích.
Autor: Anita Klára Cikánková