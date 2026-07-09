OBRAZEM: Sto let Ducati v Brně. Hon za setinami sekundy ilustrují desítky modelů

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Artis míří do první ligy, nový los nebude. LFA vysvětlila, proč nevyhověla Dukle
Baráž se Slováckem nezvládli, přesto si první ligu zahrají. Fotbalisté brněnského Artisu zaplní volné místo po Karviné, kterou vedení soutěže vyloučilo. „Velká prestiž a výzva, zároveň ale ohromná...
OBRAZEM: Nad Brnem pátral ohňostrojový Sherlock Holmes a otvíral tlamu T-rex
Mysteriózní show Záhada paradoxů inspirovaná Sherlockem Holmesem a naplněná nevšedními barvami a živými efekty zvítězila u odborné poroty na letošním ročníku Ignis Brunensis. Švýcarský tým Sugyp díky...
V Blansku ladí turbínu pro přeměnu Orlíku. Co umí technologie za osm miliard?
Na přehradě Orlík vznikne do roku 2033 třetí největší přečerpávací elektrárna v České republice. Technologie pro výjimečný projekt testuje firma Litostroj Engineering ve své unikátní hydraulické...
Při požáru domu v Brně se zranili dva hasiči. Škody budou milionové
Hasiči v pondělí dopoledne zhruba po 14 hodinách dohasili požár rodinného domu v Brně-Bystrci. Dva z nich se lehce zranili. Pokračuje zjišťování výše škody a příčiny vzniku požáru, informovali na...
Vybojované vítězství nad Estonci zhořklo. Češi vypadli z kvalifikace o MS 2027
Vyhráli, houževnaté Estonce na závěr první fáze kvalifikace o MS 2027 udolali 75:73. Přesto čeští basketbalisté smutní, postup jim unikl. Švédové totiž v Lublani porazili 88:79 domácí Slovince a...
Vyprahlá jižní Morava se zmítá v požárech, zlepšení situace je v nedohlednu
Jihomoravští hasiči v posledních dnech téměř nepřetržitě přejíždějí od jednoho požáru ke druhému. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu, vysokým teplotám a větru přibývá hlavně požárů polí a lesů. Výstraha...
Bránu brněnského nováčka obsadí zřejmě Stoppen. Kde Artis vezme kladivo na hrot?
Není čas, zato možností hromada. Fotbalový Artis Brno po administrativním postupu hledá zapomenuté klenoty na trhu a navyšuje své šance, aby mohl zdárně sekundovat prvoligovým soupeřům.
Brno chce sportoviště za Anthroposem, výstavbu brzdí spor o kanalizaci
Nová sportoviště za Anthroposem se po letech příprav stále neposouvají k realizaci. Brno už před lety převzalo pozemky od ministerstva obrany za slib, že tam vybuduje vyžití pro občany, stavět ale...
V Zoo Brno se vylíhla mláďata sovice sněžní. Chovatelé je ve vedrech chladili ledem
V brněnské zoologické zahradě se vylíhla dvě mláďata sovice sněžní, jejich odchov přitom není snadný. Protože jde o severský druh, chovatelé je ve vedrech chladili ledem. Informoval o tom mluvčí...
Flotila Draků přesáhne stovku. Dopravní podnik v Brně skládá novou sérii tramvají
Kompletace jedné nové tramvaje Drak zabere čtyři až pět měsíců, během nichž na ní pracuje zhruba třicítka zaměstnanců. Dělníci v ústředních dílnách Dopravního podniku města Brna (DPMB) začali skládat...
Zloděj okradl muže spícího na lavičce o peněženku. Hlídám mu ji, tvrdil hlídce
Hlubokého spánku muže na lavičce v Denisových sadech v centru Brna využil v neděli odpoledne devětačtyřicetiletý zloděj. Po prošacování kapes mu z jedné z nich ukradl peněženku. K jeho smůle jej však...
Grónští básníci a rapeři míří na měsíc autorského čtení do Ostravy
Měsíc autorského čtení v ostravském Kulturním centru Prostor přiváží v červenci přední grónské spisovatele, kteří představují literaturu reflektující inuitské tradice, ekologii i politickou realitu....
Novopečený řidič překročil rychlost o víc než stovku, zřejmě chtěl zapůsobit na dívku
Čerstvý řidičský průkaz si příliš dlouho neužil mladý řidič v Brně. Poblíž výstaviště překročil v pátek večer rychlost o více než stovku. V místě, kde je povolená šedesátka, uháněl 165 kilometrů v...
OBRAZEM: Sto let Ducati v Brně. Hon za setinami sekundy ilustrují desítky modelů
Více než sto let vývoje, desítky ikonických motocyklů a řada světových unikátů. Výstava Ducati 100 let v brněnské Wannieck Gallery provádí návštěvníky historií slavné italské značky od prvních...
Na více místech Znojemska hořela pole. U Vítonic hasiči vyhlásili třetí stupeň
Hasiči odpoledne na Znojemsku bojovali se dvěma požáry polí, u Vítonic vyhlásili třetí poplachový stupeň ze čtyř možných. Požár zlikvidovali asi za tři a půl hodiny, jeden z hasičů se zranil. Další...
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Peníze na nové nádraží v Brně se našly, už půl roku ale příprava projektu vázne
Téměř půl roku už uplynulo od oznámení železničářů, že díky podpoře nové vlády Andreje Babiše (ANO) našli potřebné peníze na pokračování příprav přestavby brněnského železničního uzlu. Tehdy to...
Vybržďoval a naboural policejní auto, snažil se ujet i polem. Pak si přivolal taxík
Riskantní honička zaměstnala minulou sobotu policisty na Vyškovsku. Řidič ujížděl po silnici i polem, naboural zaparkované auto či policejní vůz a po opuštění vozidla se snažil zmizet přivolaným...