Čokoláda byla jasná jednička, vzpomíná stevardka na práci u žlutých autobusů

Jako někdejší průvodkyně na zámku měla Lucie Trávníčková během svých vysokoškolských let blízko k turistickému ruchu a bavilo ji pomáhat lidem zpříjemnit cestu k zážitkům a za poznáním.

I to hrálo roli, když se rozhodovala přijmout práci stevardky na autobusové lince společnosti Student Agency mezi Brnem, kam ji zavedla studia, a Prahou, kterou si oblíbila a nechtěla s ní přetrhat vazby.

„Byla to ideální práce pro studenty. V začátcích jsem moc na budoucnost nemyslela, ale doufala jsem, že jsem našla dobrou brigádu na celou dobu studia, což se nakonec potvrdilo,“ ohlíží se Trávníčková.

Na začátku letošního roku si tak jako mnoho dalších pasažérů připomněla kulaté výročí od výjezdu prvního spoje Student Agency z Brna do Prahy. Právě letos v lednu to je přesně dvacet let od chvíle, co pověstné žluté autobusy vyrazily na dálnici D1.

Tehdy způsobily revoluci v cestování autobusem po Česku. Nabízely totiž servis jako v letadle – teplé nápoje, čtení a promítání filmů a poslech hudby zdarma. A také služby stevardů a stevardek, což byla další z velkých novinek v podání Student Agency. „Co se oblíbenosti občerstvení týče, čokoláda byla jasná jednička,“ líčí s úsměvem Trávníčková.

Někteří cestující nám nosili dárky, líčí

Dnes už stevardy a stevardky ve žlutých autobusech nenajdete, nahradily je samoobslužné automaty. Než se tak stalo, museli umět zvládat procházet klidně uličkou mezi sedadly, na drncající dálnici udržet několik kelímků s horkými nápoji a být k ruce ve všem, co cestující vyžadovali.

„Co se týče práce s kávou, měli jsme dobře nastavený systém, takže nehody jako rozlití nápoje byly vzácností. Měli jsme k dispozici tácky s otvory, které kelímky spolehlivě držely. Nesměli jsme šálky nosit v ruce nebo volně položené na tácku, aby nedošlo k nehodě,“ popisuje Trávníčková část úkolů stevardů, kteří před nástupem do autobusů procházeli důkladným školením.

„Cestující k nám měli velmi pozitivní vztah. Neviděli nás jen jako ty, kdo roznáší kávu a noviny, ale jako pomocníky, kteří se o ně starají během celé cesty. Zejména při komplikacích, mezi něž patřily dopravní kolony, byla práce s lidmi velkou výzvou... Ale bylo krásné, když jsme si navzájem pamatovali svoje tváře a občas nám přinesli třeba čokoládu jako pozornost,“ vypráví bývalá stevardka o práci, které se věnovala v letech 2011 až 2015.

Do Student Agency se takřka ideálně hodila. Zakladatel a majitel brněnské společnosti Radim Jančura sázel na mladé lidi, ochotné učit se. Navíc od zrodu své firmy věřil při hledání zaměstnanců ženám. „Jsou svědomité, mají smysl pro zodpovědnost a zvládnou víc úkolů naráz. Ženy jsou úžasná stvoření,“ prohlásil Jančura při příležitosti 20. výročí své linky Brno–Praha.

Maximem, které stevardka mohla při své jedné směně na zmíněné lince obsáhnout, byly dvě cesty tam a zpět. „Vzít si tuto celodenní směnu bylo strategické – člověk takto věděl, že bude v práci celý den a nějaké zdržení během jízdy autobusu ho tolik nezaskočilo. Zatímco když se šlo jen na ranní nebo odpolední směnu, mohla se vlivem dopravní situace na D1 prodloužit,“ vzpomíná Trávníčková.

Ve firmě vydržela i poté, co vysokou školu dokončila, jen se přesunula do kanceláře. Dnes je vedoucí autobusové dopravy. „Výzvám jsem byla otevřena vždy,“ vysvětluje jednoduše.