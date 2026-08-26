Do Brna se vrací židovský festival, ulici u vypálené synagogy vrátí původní název

Kromě dnešního odhalení nové uliční cedule ukáže festival také původní půdorys Velké synagogy pomocí večerní venkovní videoprojekce.
Jako připomínku zničené budovy dnes ukážou také nový poesiomat – stroj, který posluchačům přehraje hlasy pamětníků, záznam liturgických textů i literární texty současných autorů.
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Sláva a pád Velké synagogy v Brně. Skvost architektury vypálili po odjezdu Hitlera
„Tyto události jsou součástí širšího souboru letošních aktivit, jejichž cílem je vrátit příběh Velké synagogy a místa, na němž stávala, do veřejného povědomí. Jedním z nejvýznamnějších kroků byl také archeologický výzkum, který v letošním roce odkryl dochované základy synagogy a přinesl nové poznatky i hmotné doklady její historie,“ uvedl krajský zastupitel Michal Doležel (TOP 09).
Velká synagoga byla vybudována v letech 1853 až 1855 a po desetiletí představovala jeden z nejvýraznějších symbolů brněnské židovské komunity. V březnu 1939 byla krátce po okupaci českých zemí nacisty vypálena a její pozůstatky byly v poválečných letech odstraněny.
Tématem letošního festivalu, který dnes začíná, jsou návraty. „Návraty nevnímáme jako nostalgické gesto, ale jako způsob, jak znovu otevřít dialog s minulostí a pochopit ji v kontextu současnosti,“ komentuje ředitelka festivalu Eva Yildizová.
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Na místě vypálené synagogy po desítkách let znovu zazněly židovské modlitby
Do Brna zamířili potomci pěti židovských rodů, které významně formovaly podobu města. Setkání se konají v podobě komentovaných procházek, přednášek i výstav a návštěvníci se podívají do vil v Brně i ve Svitávce s potomky rodiny Löw-Beer. V zahradě jejich slavné vily pak najdou výstavu o podniku a osudech rodiny Fuhrmannovy.
Festival nabídne i divadlo, židovskou tržnici, koncerty a workshopy. Návštěvníci také společně zapálí šabatové svíčky a usednou ke slavnostní večeři u dlouhého stolu. Program potrvá do neděle, bude v něm místo i na 100. narozeniny Arnošta Lustiga. Vstup na většinu akcí je zdarma.