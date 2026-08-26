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Do Brna se vrací židovský festival, ulici u vypálené synagogy vrátí původní název

  9:47
Pietní setkání v místech vypálené Velké synagogy v Brně na nároží Přízovy a...

Pietní setkání v místech vypálené Velké synagogy v Brně na nároží Přízovy a Spálené ulice, kde archeologové odkryli základy synagogy. (15. května 2026) | foto: ČTK

Na fasádě vedlejšího domu vznikl k příležitosti piety mural art od umělce TIMO.
První novodobá brněnská synagoga byla postavena v novorománském stylu mezi lety...
Brněnská synagoga se slavnostně otevřela 17. září 1855 bohoslužbou za účasti...
První novodobá brněnská synagoga byla postavena v novorománském stylu mezi lety...
12 fotografií
Před 87 lety ji nacisti vypálili, dnes je dějištěm už pátého ročníku židovského festivalu. Na místo, kde v Brně stávala Velká synagoga, se vrací Štetl Fest. Zároveň se název ulice, kde synagoga stávala, vrátí ke své předválečné podobě – ze Spálené připomínající její tragický osud tak bude opět ulice U Synagogy.

Kromě dnešního odhalení nové uliční cedule ukáže festival také původní půdorys Velké synagogy pomocí večerní venkovní videoprojekce.

Jako připomínku zničené budovy dnes ukážou také nový poesiomat – stroj, který posluchačům přehraje hlasy pamětníků, záznam liturgických textů i literární texty současných autorů.

Sláva a pád Velké synagogy v Brně. Skvost architektury vypálili po odjezdu Hitlera

„Tyto události jsou součástí širšího souboru letošních aktivit, jejichž cílem je vrátit příběh Velké synagogy a místa, na němž stávala, do veřejného povědomí. Jedním z nejvýznamnějších kroků byl také archeologický výzkum, který v letošním roce odkryl dochované základy synagogy a přinesl nové poznatky i hmotné doklady její historie,“ uvedl krajský zastupitel Michal Doležel (TOP 09).

Pietní setkání v místech vypálené Velké synagogy v Brně na nároží Přízovy a Spálené ulice, kde archeologové odkryli základy synagogy. (15. května 2026)
Na fasádě vedlejšího domu vznikl k příležitosti piety mural art od umělce TIMO.
První novodobá brněnská synagoga byla postavena v novorománském stylu mezi lety 1853 až 1855 na nároží dnešních ulic Spálené a Přízovy. Šlo o volně stojící třípodlažní stavbu, jež byla v roce 1886 rozšířena na východní straně. Ze 17. na 18. března 1939 budovu vypálili nacisté a krátce poté byla zbořena.
Brněnská synagoga se slavnostně otevřela 17. září 1855 bohoslužbou za účasti vrchního vídeňského rabína Isaka Mannheimera.
12 fotografií

Velká synagoga byla vybudována v letech 1853 až 1855 a po desetiletí představovala jeden z nejvýraznějších symbolů brněnské židovské komunity. V březnu 1939 byla krátce po okupaci českých zemí nacisty vypálena a její pozůstatky byly v poválečných letech odstraněny.

Tématem letošního festivalu, který dnes začíná, jsou návraty. „Návraty nevnímáme jako nostalgické gesto, ale jako způsob, jak znovu otevřít dialog s minulostí a pochopit ji v kontextu současnosti,“ komentuje ředitelka festivalu Eva Yildizová.

Na místě vypálené synagogy po desítkách let znovu zazněly židovské modlitby

Do Brna zamířili potomci pěti židovských rodů, které významně formovaly podobu města. Setkání se konají v podobě komentovaných procházek, přednášek i výstav a návštěvníci se podívají do vil v Brně i ve Svitávce s potomky rodiny Löw-Beer. V zahradě jejich slavné vily pak najdou výstavu o podniku a osudech rodiny Fuhrmannovy.

Festival nabídne i divadlo, židovskou tržnici, koncerty a workshopy. Návštěvníci také společně zapálí šabatové svíčky a usednou ke slavnostní večeři u dlouhého stolu. Program potrvá do neděle, bude v něm místo i na 100. narozeniny Arnošta Lustiga. Vstup na většinu akcí je zdarma.

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