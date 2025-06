Štěrkopísek je extrémně důležitý materiál ve stavebnictví, využívá se nejen při budování domů, ale i silnic nebo mostů. O těžbu této horniny na rozhraní Hodonínska a Zlínska proto už víc než dekádu usiluje společnost České štěrkopísky.

Celou dobu ale naráží na odpor nedalekých obcí i tamní vodárenské společnosti. A to zejména kvůli možnému ohrožení asi 600 metrů vzdálených vrtů v ochranném pásmu pátého největšího vodního zdroje v Česku s názvem Bzenec-komplex. Případná těžba může zhoršit kvalitu pitné vody pro více než 140 tisíc lidí.

Obavy se navíc nedávno znásobily – objevil se další podobný záměr. Firma Tvarbet Moravia, která již několik let nedaleko Bzence štěrkopísek těží, plánovala rozšířit svůj záběr k železniční trati mezi zastávkami Rohatec a Bzenec-přívoz dobýváním z vody, což by ve výsledku ohrožovalo stejný zdroj pitné vody.

„Nelze jednoznačně vyloučit únik ropných látek do horninového prostředí či přímo do otevřené hladiny podzemních vod. Otevření volné hladiny jednoznačně povede k větší zranitelnosti zvodně,“ stojí ve spisu krajského odboru pro životní prostředí, který se k záměru postavil odmítavě. Stejně tak se ohradil Kyjov, Bzenec i společnost Vodovody a kanalizace Hodonín (VAK), která poukazuje hlavně na to, že je záměr, stejně jako ten první, proti platné legislativě.

„Území se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod řeky Moravy, což je místo, v němž vodní zákon zakazuje těžbu nerostů i jiné zemní práce, které by odkryly souvislou hladinu podzemní vody. To ale bývá často obcházeno a je důležité, abychom tomu předešli včas a zabránili opakování situace u Moravského Písku. Tam se záměr měl zastavit hned v počátku,“ řekla Martina Škodáková z VAK.

S ohledem na klimatické změny a hrozby sucha je podle ní třeba brát ochranu podzemních i povrchových vod a dodržování všech zákonů vážně.

O ukončení záměru nikdo neví

Vypadá to, že odpor byl v tomto případě úspěšný. „Obce a VAK se k záměru vyjádřily negativně, v těžbě tedy nebudeme pokračovat,“ uvedl pro MF DNES ředitel společnosti Tvarbet Moravia Jaroslav Vogeltanz bez dalších podrobností.

Jenže dotčené orgány zatím firma oficiálně neinformovala. „O případném ukončení příprav záměru ze strany investora nic nevíme. V případě, že od něj odstoupí, měl by o tom krajský úřad informovat,“ upozornila mluvčí kraje Alenka Knotková s tím.

Aktuálně se tedy stále čeká, až společnost předloží potřebné podklady zpracované experty, tedy hydrogeologický posudek a vyhodnocení dopadů na veřejné zdraví a přírodu. Bez nových informací je i Kyjov a Bzenec.

Záměr se týká lokality o rozloze sedmi hektarů, která je součástí 270hektarového dobývacího území Vracov. Po dobu následujících šesti let z něj chtěla firma získat 438 tisíc metrů krychlových horniny, což by znamenalo vytěžení lokality na maximum. Jáma by se podle plánu následně zatopila.

Nová těžba štěrkopísku by navíc podle stavebních odborníků mohla být brzy nezbytná, v posledních 30 letech se totiž otevírá minimum nových lomů, zatímco staré se jen dotěžují. Může tak dojít k lokálnímu nedostatku suroviny potřebné pro klíčové stavby.

U železniční trati si ale těžaři v dohledné době nepomůžou. Zato lokalita u Moravského Písku je stále ve hře. Ze strany odpůrců záměr vyvolal několik protestů, nesouhlasných stanovisek i zapojení soudů, doposud však spor nedospěl k finálnímu verdiktu.

„Na tahu je Český báňský úřad. Kdy a jak rozhodne, opravdu netušíme. Za důležité ale považujeme rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který navrhuje nové posuzování EIA, tedy vlivu na životní prostředí. Kladné stanovisko se již dříve těžařské společnosti podařilo získat, podle soudu ale nebylo v souladu s platnou legislativou,“ okomentovala aktuální stav Škodáková.

