Kvůli stavbě domu zničili dlažbu z parkoviště vybudovaného před pár lety

Na stavbu parkovacího domu se firma před pár dny vrhla pro některé takovým způsobem, jaký nečekali. Nestačili se divit, že bagry rozbíjí dlažbu z parkoviště, které se stavělo na přelomu let 2015 a 2016 a vyšlo na 5,6 milionu korun.

„Proč se ta dlažba rozbíjí, místo aby se použila jinde? Zralých na opravy je ve městě chodníků dost a dost,“ ptala se opoziční zastupitelka a bývalá místostarostka městské části Brno-střed Jasna Flamiková (Zelení).



To, že zde má vyrůst parkovací dům, podle ní nikoho neospravedlňuje k tomu, aby takto plýtval s přírodními zdroji.



A přidala se k ní i její kolegyně za Zelené a starostka brněnské části Nový Lískovec Jana Drápalová. „Když se chce, tak to jde. Betonovou dlažbu z Riviéry nám nabídli zadarmo a už z ní máme na sídlišti vyřešené prošlapy a cestičky,“ sdělila.

Radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) se však zastal městské firmy Brněnské komunikace, která má stavbu na starosti. „Předpokládám, že postupují s nejlepšími úmysly,“ podotkl. Doplnil však, že detaily nezná a odkázal na městskou firmu.

Městská firma se hájí, že postupovala podle příslušných zákonů a předpisů, přestože už při stavbě parkoviště věděli, že na místě v budoucnu vyroste i parkovací dům.

„Dle zákona se jedná o ostatní odpad určený k recyklaci a bude v souladu se zákonem znovu použit jako stavební materiál,“ vysvětlila mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová. Dlažba tak neskončí nikde jako suť, ale znovu se využije.

Ani tak to ale podle Flamikové není správný postup. „To se zase spotřebuje nějaká energie a je to zbytečné. Obrátíme se na vedení Brna, aby se to řešilo systémově,“ dodala zastupitelka.

Podle mluvčí Brněnských komunikací jsou navíc v částce 5,6 milionu obsaženy i další věci, které na místě zůstávají. „Téměř 90 procent všeho zůstává. Byla odstraněna pouze dlažba a také závory, které byly využity z původního parkoviště na Besední ulici,“ podotkla.

Nový parkovací dům za více než 40 milionů korun by měl být hotový příští rok v létě. Zatímco stávající parkoviště mělo kapacitu přibližně 40 míst, nová stavba poskytne parkovací stání asi pro 110 aut.