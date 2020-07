Prostory v pečovatelském domě nabízejí i mladým, praktiky zkoumá inspekce

Už několik měsíců pracuje společnost IMOS na stavbě domu na rohu Hybešovy a Leitnerovy ulice nedaleko Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.

Kromě zedníků se tady ale teď rozhlížejí i lidé z kontrolního výboru zastupitelů Brna-střed. A budova je i v hledáčku České obchodní inspekce. A to kvůli možnému rozporu mezi stavebním povolením a tím, jak hodlá firma budovu využít.

Stavební povolení ze srpna minulého roku bylo vydáno tak, aby vyhovovalo pravidlům tehdy platného územního plánu. Ten firmě umožňoval v místě vybudovat dům s pečovatelskou službou a ordinacemi. Na svém webu však zařadila budovu do kategorie bytových domů. Celkově nabídka působí tak, že jde o klasické komerční bydlení.



Podle šéfky kontrolního výboru Brna-střed Moniky Lukášové Spilkové (Piráti) firma vodí své klienty za nos. „Prezentují to jako bytový dům, i když skutečnost je jiná, což nám přijde podezřelé z pohledu ochrany zákazníka,“ uvedla.

Kvůli tomu se začali politici výstavbou zabývat. Přispěla k tomu i nedávná podobná zkušenost se sportovním komplexem na brněnských Vinohradech. I tento projekt působil jako budova pro bydlení v místě, kde to územní plán neumožňuje. Developer po tlaku místních obyvatel i politiků nakonec od záměru ustoupil.

Výkonná ředitelka IMOS Development Hana Vyplelová se proti kritice ohrazuje. „Nevím, že bychom to měli někde prezentované jako bytový dům,“ říká.

Faktem však je, že prostory v „domě s pečovatelskou službou“ si mohou koupit nejen senioři, pro něž je služba určená, ale klidně i mladý pár. Své známé to nechal vyzkoušet jeden z členů kontrolního výboru Gabriel Kurtis (Žít Brno).

„Normálně s nimi vedli diskusi, nikoli však o prodeji bytu, ale nebytového prostoru. Prodejkyně jim na to, proč to není byt, odpověděla, že je to standardní, protože se očekává změna územního plánu a že se to do kolaudace ještě změní,“ prohlásil Kurtis.

Vyplelová ale odmítá, že by cokoliv udělali špatně. „V žádném případě nikoho neklameme. Když se klient dostane k nám, dostane přesné informace o tom, co kupuje,“ poznamenala výkonná ředitelka.

I tak však nabídku prostor, oficiálně prezentovaných jen jako „jednotky“, v současnosti prověřuje Česká obchodní inspekce. „Zatím jsme na začátku, podání přišlo předminulý čtvrtek, je potřeba nám dát čas na zpracování podnětu,“ řekl mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

Územní plán změnili teprve před pár týdny

Firma IMOS, která chce mít dům hotový za dva roky, tak nejspíš už dopředu počítala se změnou územního plánu na plochu pro bydlení, kterou zastupitelé schválili teprve před pár týdny.

Nic to však nemění na tom, že stavba je povolená stále k původnímu využití, tedy na dům s pečovatelskou službou, ordinace a obchody se zdravotnickými potřebami.

Podle brněnského radního Filipa Chvátala (KDU-ČSL), který má na starosti územní plánování, udělal chybu stavební úřad, už když na počátku povolení vydal. „Je to samozřejmě špatně. Kdyby se podívali dopodrobna, zjistili by, že to opravdu není zázemí pro zdravotnictví. Po těch případech, které tady v Brně máme, jako nedávno na Vinohradech, se tím měli zabývat detailněji,“ prohlásil radní.

Kurtis se však úředníků zastal, odpovědnost vidí u firmy IMOS, která prostory nabízí komukoliv.

„Některé domy s pečovatelskou službou mohou vypadat jako nemocnice, ale u těch moderních je už snaha, aby se co nejvíce podobaly klasickým bytům. Z pozice úředníka nejste schopen zjistit, komu budou jednotky v domě sloužit,“ vysvětlil.

Změnu využití chtěla sama firma

Podle Hany Vyplelové její firma postupuje podle všech platných zákonů, zároveň ovšem potvrdila, že to byli oni, kdo požádal o změnu využití pozemku.

„Projekt jsme připravovali pro původní využití. Byli jsme připraveni ho i takto realizovat, protože nikdy nevíte, jak jednání budou pokračovat,“ vysvětlila ředitelka s tím, že neměli jistotu, zda politici na změnu územního plánu vůbec kývnou.

Jak a kdy si požádá IMOS o změnu stavby před dokončením a kdy se z „nebytů“ stanou byty, zatím nechtěla Vyplelová blíže komentovat. „Uvidíme, ještě nemáme vyjasněno, jestli do konceptu zasáhneme,“ sdělila.

Dům nebude vyšší, vyvrací obavy místních

Vzhledem k tomu, že změnu územního plánu sami chtěli, se to však dá předpokládat. „Když jsme si dělali detailní průzkum okolí, jsou tam zdravotnická zařízení, která nejsou využívaná, takže by nebylo jednoduché provozovat takovou nemovitost, o kterou by nebyl zájem,“ doplnila.

Otázkou podle Kurtise je, zda změna projde i kvůli nutným regulativům. „Nevím, jak budou řešit například parkování, protože dům s pečovatelskou službou má jiné nároky než klasické bydlení. Mohou si ale požádat o výjimku,“ dodal.

Podle Vyplelové mohou být lidé bez obav. Dům všechny normy, včetně parkování, splní. Zbytečné jsou podle ní i obavy, že by se dům nějak zásadně měnil v objemu, tedy že by přibylo ještě několik pater a některé okolní budovy by tato novostavba zastínila.